Sanford Luverne ajoute une nouvelle technologie de mammographie 3D

LUVERNE, Minnesota. — Sanford Luverne a ajouté de nouvelles capacités de mammographie 3D, permettant une détection plus précoce du cancer du sein. Cette technologie révolutionnaire approuvée par la FDA capture plusieurs images de haute qualité sous différents angles, fournissant ainsi des images plus claires aux radiologues. La technologie permet également aux patientes de bénéficier d’un dépistage avancé du cancer du sein près de chez elles.

La mammographie 3D à faible dose permet aux médecins de détecter le cancer du sein à son stade le plus petit et le plus traitable, en identifiant la forme, la taille et l’emplacement des irrégularités avec une plus grande précision.

« Les mammographies 3D permettent une détection plus précoce, moins de tests et une réduction de l’anxiété des patients », a déclaré Tammy Loosbrock, directrice principale de Sanford Luverne et de Sanford Health Rock Rapids. « En apportant cette technologie à Luverne, nous garantissons que toutes les femmes recevront les derniers soins préventifs près de chez elles. »

Le financement de la nouvelle technologie de mammographie 3D est dû à la Sanford Health Foundation, qui inspire la philanthropie pour soutenir le travail de Sanford Health en matière de santé, de guérison et de confort. Cent pour cent de chaque dollar collecté contribue à fournir des soins empreints de compassion et centrés sur le patient et à stimuler la recherche médicale et la collaboration pour accélérer des solutions audacieuses pour un avenir meilleur. Apprenez-en davantage et rejoignez-nous sur sanfordhealthfoundation.org

« Nous apprécions tous les donateurs qui ont contribué à l’initiative Edith par l’intermédiaire de la Sanford Health Foundation », a déclaré Erin Sanderson, directrice exécutive de la Sanford Health Foundation à Sioux Falls. « Sans leur soutien indéfectible, il ne serait pas possible d’élargir l’accès des zones rurales aux dernières technologies. »

Sanford Luverne organisera une journée portes ouvertes le 17 octobre de 9 h à 11 h dans la salle Blue Mound de la clinique Sanford Luverne. Le public est invité à rencontrer le personnel et à en apprendre davantage sur la technologie 3D tout en profitant de rafraîchissements gratuits.

« Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein, donc l’ouverture de notre suite de mammographie 3D récemment rénovée coïncide bien avec cela », a déclaré Christal Serie, superviseur de radiologie. « La capacité de détecter le cancer du sein à un stade précoce fait de la mammographie un outil si puissant. Maintenant que nous pouvons le proposer près de chez nous, c’est la cerise sur le gâteau.

Pour plus d’informations ou pour planifier une mammographie 3D à Luverne, appelez le 507-283-2321 ou visitez sanfordhealth.org.

