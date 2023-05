Sandy Lane Stakes: Little Big Bear revient à la victoire à Haydock et devient favori pour Royal Ascot | Nouvelles de la course

Little Big Bear a prouvé que sa course de 2000 Guinées était complètement fausse avec un succès complet dans les Betfred Nifty Fifty Sandy Lane Stakes à Haydock.

Champion juvénile l’an dernier grâce à sa victoire en sept longueurs dans les Phoenix Stakes, sa campagne a ensuite été interrompue par une blessure.

Aidan O’Brien a choisi de passer à un mile pour son arc saisonnier, mais rien ne s’est bien passé à Newmarket et il a terminé légèrement boiteux à la dernière place.

À peine trois semaines plus tard, il était une proposition différente ramenée à six stades sur Merseyside, voyageant doucement entre les mains de Frankie Dettori, avec Ryan Moore en service des Guinées irlandaises au Curragh.

Hollie Doyle semblait aller tout aussi bien sur Bradsell, vainqueur de Coventry l’an dernier, jusqu’à un mètre et demi, lorsque Dettori a fait son geste gagnant.

Le Shouldvebeenaring de Richard Hannon a tenté d’en faire une course après être entré en lice, mais il n’a jamais pu s’approcher suffisamment pour mettre le favori du soir sous pression et il a perdu une longueur et un quart.

Le vainqueur est maintenant 6/4 favori du 9/2 avec Betfair pour la Coupe du Commonwealth à Ascot.

Image:

Frankie Dettori profite d’une dernière année de rêve en selle





Dettori a déclaré: « Aidan m’a contacté il y a 10 jours et j’ai dit » ouais, j’aimerais monter à cheval « , mais je ne savais pas où j’allais être. Très gentiment, ils ont tenu bon pour moi, je était au téléphone dimanche et a dit « écoutez, je vais à Haydock ».

« Il avait l’air magnifique aujourd’hui. Je suppose qu’ils devaient essayer les Guinées, c’était trop long [a mile] et ça n’a pas marché, mais il a gagné avec style aujourd’hui.

« J’ai toujours couvert la course, il a bien accéléré sous les mains et les talons et c’est un bon booster de confiance avant la Coupe du Commonwealth.

« Je ne sais pas quelle sera la composition, mais il a été champion des deux ans, il a de grandes figures et est revenu à son meilleur niveau aujourd’hui, donc il sera le favori. »

Dramatisé prend le Temple

Image:

Dramatisé colle au rail et remporte les Temple Stakes





Dramatisé est venu avec un puissant défi tardif pour décrocher les honneurs du groupe deux dans le Pieux du temple de Betfred.

Vu pour la dernière fois en train de terminer deuxième du Breeders ‘Cup Juvenile Turf Sprint, Dramatized a été expulsé du favori 4/1 de l’entraîneur Karl Burke et du jockey William Buick.

Le garçon de trois ans a été réglé par Buick alors que Live In The Dream et The Platinum Queen étaient impatients de faire sentir leur présence tôt.

Cependant, Buick a fait une course d’attente parfaite et quand il a donné le signal à Dramatized, elle a rapidement remonté le rail le plus proche, collant Live In The Dream à l’intérieur du dernier des cinq stades.

Equilateral, un tir 20/1, a fait de son mieux pour défier au milieu de la piste, mais Dramatized était tout simplement trop bon, l’emportant d’une longueur, avec Live In The Dream restant troisième devant Existent.

Dettori au doublé

Image:

Covey sur la voie du succès à Haydock sous Frankie Dettori





Covey (favori 6/4) s’est imposé comme un cheval à suivre ce terme, après s’être moqué de sa marque de handicap d’ouverture de 90 avec un succès en tête dans le Betfred Silver Bowl Handicap de 100 000 £.

Le garçon de trois ans, qui est formé par John et Thady Gosden, est arrivé ici après avoir remporté une paire de sept courses mineures furlong dans un style impressionnant en avril et mai et il a franchi le pas jusqu’à un mile dans sa foulée ici sous Dettori, régler rapidement le tempo à l’avant.

Dettori a rapidement accéléré le rythme dans la ligne droite et Covey a repris de manière impressionnante pour un succès de trois ans et quart, le jockey gagnant laissant entendre par la suite qu’un engagement à Royal Ascot pourrait être sur les prochaines cartes pour le fils de Juddmonte. de Frankel.

Ailleurs sur la carte, cela s’est avéré être un début d’après-midi opportun pour Hollie Doyle, qui a récupéré un tour de rechange très utile en guidant le Hugo Palmer formé Passerelle du Solent (5/1) à un succès de pilier à poste dans le Betfred TV Hell Nook Handicap plus de deux milles.

Image:

Solent Gateway gagne à Haydock sous Hollie Doyle





Doyle a contrôlé le rythme dès le départ et après avoir accéléré pour la maison au poteau de trois stades, le fils d’Awtaad a trouvé admirablement sur le rail le plus éloigné pour un succès galant de trois quarts de longueur.

La course d’ouverture sur la carte était le Betfred Supports Jack Berry House Florida Handicap sur un mile et demi, dans lequel Dans la brise (9/2) a fourni un gagnant très bien accueilli pour l’entraîneur Mick Appleby.

L’entraîneur des East Midlands n’avait pas sellé de vainqueur pendant une période considérable selon ses propres normes élevées, avec son dernier succès à Southwell le 14 avril.

Le joueur de cinq ans avait encore beaucoup à faire à l’approche du dernier kilomètre, mais il a produit une excellente accélération tardive pour se relever dans l’ombre du poteau.