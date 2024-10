Sandy Irvine : Un pied humain découvert sur l’Everest pourrait être la clé de l’un des plus grands mystères de l’alpinisme

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





Quand un National géographique L’équipe du documentaire a découvert une botte et une chaussette qui dépassaient d’un fonte des glaciers sur Mont Everest en septembre, ils ont presque immédiatement reconnu son importance en tant qu’indice d’un mystère vieux d’un siècle.

Une étiquette nominative toujours cousue sur la chaussette en laine indiquait « AC Irvine », révélant qu’elle appartenait probablement à l’alpiniste britannique Andrew « Sandy » Irvine. Disparition d’Irvine sur l’Everest en 1924, aux côtés de son compatriote Georges Malloryest l’un des plus grands mystères de l’alpinisme – avec une solution qui a le potentiel de changer l’histoire.

Le couple a disparu le 8 juin 1924, à 800 pieds sous le sommet de l’Everest, alors qu’ils partaient pour achever la première ascension documentée de la plus haute montagne du monde. Mais on ne sait toujours pas s’ils ont atteint le sommet, devenant ainsi la première personne connue à atteindre ce jalon, avant de mourir.

Bien que le corps de Mallory ait été découvert en 1999, ni le corps d’Irvine ni l’appareil photo que transportaient les alpinistes, qui pourrait révéler s’ils avaient atteint le sommet, n’ont jamais été retrouvés.

Autrement dit, jusqu’à cette dernière expéditionlorsque l’équipe du National Geographic, qui comprenait Jimmy Chin, co-réalisateur de « Free Solo », a découvert un pied à l’intérieur de ce qu’elle croit être la botte d’Irvine. En attendant la confirmation de l’ADN, comparant les échantillons du pied avec ceux prélevés sur les membres de la famille d’Irvine, il semble que ce soit la première preuve de sa mort depuis sa disparition.

« C’est la première véritable preuve de l’endroit où Sandy a atterri », a déclaré Chin, selon National Geographic. « De nombreuses théories ont été avancées.

« Lorsqu’une personne disparaît et qu’il n’existe aucune preuve de ce qui lui est arrivé, cela peut être très difficile pour les familles. Et le simple fait d’avoir des informations définitives sur l’endroit où Sandy a pu se retrouver est certainement (utile), et aussi un indice important pour la communauté des grimpeurs sur ce qui s’est passé.

Quelques jours avant de trouver la botte, l’équipe a découvert une bouteille d’oxygène provenant d’une expédition de 1933 qui avait également tenté d’escalader le mont Everest. Bien que cette expédition ait échoué, elle a trouvé un piolet appartenant à Irvine sur la crête nord-est de la montagne, ce qui a amené l’équipe de Chin à spéculer qu’elle pourrait être proche de son corps.

Suivant cette hypothèse, ils passèrent les jours suivants à parcourir le glacier, jusqu’à ce que le cinéaste et grimpeur Erich Roepke repère la botte.

« Je pense qu’il a littéralement fondu une semaine avant que nous le trouvions », a déclaré Chin.

Chin et l’équipe ont retiré la botte et le pied de la montagne dans une glacière lorsqu’ils ont remarqué que des oiseaux les dérangeaient et les ont donnés à l’Association d’alpinisme Chine-Tibet (CTMA).

Peu de temps après leur découverte, l’équipe a informé la famille d’Irvine, notamment sa petite-nièce Julie Summers, qui a écrit un livre sur le grimpeur.

Summers a été « émue jusqu’aux larmes » lorsqu’elle a appris l’existence de la botte à un « moment extraordinaire et poignant », a-t-elle déclaré, selon l’agence de presse PA Media.

« Je vis avec cette histoire depuis que j’avais sept ans, lorsque mon père nous a raconté le mystère de l’oncle Sandy sur l’Everest », a-t-elle ajouté.

« L’histoire est devenue plus réelle lorsque des alpinistes ont découvert le corps de George Mallory en 1999, et je me suis demandé si le corps de Sandy serait découvert ensuite. Un quart de siècle après cette découverte, il semblait extrêmement improbable que quelque chose de nouveau soit découvert. »