Sandy Efflandt dit au revoir au Princeton Park District après 26 ans de service – Shaw Local

Après plus de 26 ans de travail à temps partiel avec le Princeton Park District, Sandy Efflandt a été honorée d’un café d’adieu avec des collègues mercredi dernier.

Efflandt a commencé avec le Bureau County Metro Center en octobre 1995 en tant qu’instructeur d’aérobic et a toujours été disposé à apprendre et à grandir avec l’organisation, selon la directrice générale Tammy Lange.

Efflandt a été invitée à suivre divers cours, notamment des cours de certification de formation personnelle, une formation Zumba, une formation kettlebell, des programmes «Thin to Win» et bien d’autres tout au long de son séjour au BCMC.

“(Efflandt) a vu beaucoup de changements au cours des 27 années, y compris cinq administrateurs différents, de nombreux membres du conseil d’administration et de nombreux collègues qui vont et viennent”, a déclaré Lange. “En tant que réalisateur le plus récent à avoir travaillé avec elle, j’ai aimé la connaître en tant qu’instructeur dans les années 90, puis en tant que collègue et amie.”

Efflandt a décrit les changements qu’elle a vus dans son temps avec le Metro Center.

Quand elle a commencé, il n’y avait pas de cours sur le corps et l’esprit comme le pilate ou le yoga et le fitness ne se concentrait pas sur l’entraînement de base. Au fur et à mesure que les choses ont changé, le Metro Center a fait de même en proposant du cardio kickboxing et de la Zumba tout en ajoutant de nouveaux équipements cardio tels que des kettlebells, des rameurs et des systèmes TRX.

“Ce qui me rend le plus heureux, c’est de voir la connexion que les gens développent en s’entraînant dans la salle de musculation ou de cardio ou en suivant des cours”, a déclaré Efflandt. «Cela devient bien plus qu’une simple santé physique. Cela devient un mode de vie. Une famille.”

Alors que le Metro Centre a changé avec les tendances et les besoins des personnes qu’il dessert, Efflandt a été un élément essentiel de sa croissance tout en relevant tous les défis qui lui ont été lancés.