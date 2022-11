Sandwichs Sandwichs – Shaw Local

SANDWICH – Luke Goucher, restaurateur et co-fondateur du groupe hôtelier Illinois Crafted, a présenté ses plans pour une nouvelle sandwicherie, appelée Sandwich’s Sandwiches, aux responsables de la ville lors d’une réunion du comité plénier le 20 juin.

Goucher et son partenaire commercial Sean McDowell sont propriétaires du bâtiment au 206 E. Church St. depuis cinq ans et louent les unités au rez-de-chaussée à des entreprises locales, mais ont demandé l’avis du conseil sur l’ouverture de son propre restaurant dans l’une des unités.

La devanture en question a été occupée pour la dernière fois par Burless Bakery, mais est vacante depuis 2019, en dehors d’un bref passage où elle a servi d’installation de test COVID-19.

Goucher a déclaré que l’espace était propice au modèle commercial qu’ils envisageaient et que l’unité disposait déjà d’une grande partie de l’équipement dont elle avait besoin, laissée par Burless Bakery.

Goucher a déclaré aux responsables de la ville que le restaurant serait ouvert pour le petit-déjeuner et le déjeuner pendant la semaine, et pour le dîner le week-end, servant des sandwichs artisanaux avec de la viande de sanglier fraîchement tranchée et du pain cuit au four.

“Il va y avoir un aspect culinaire aux sandwichs que vous ne pouvez plus trouver partout”, a déclaré Goucher.

Il a dit au conseil qu’il aimerait servir de la bière, de l’hydromel et du cidre brassés au brassage Obscurity à Elburn, et a suggéré de faire de l’allée derrière le bâtiment un sens unique afin qu’il puisse construire un service au volant.

Sandwich’s Sandwiches a reçu un accueil chaleureux de la part des membres du conseil.

L’échevin Fred Kreinbrink a déclaré qu’il aimait toutes les idées de Goucher et a déclaré qu’il pensait que l’entreprise attirerait une bonne foule.

“J’aime la flexibilité et la fonctionnalité que vous proposez”, a déclaré Kreinbrink. “C’est intrigant.”

“Je pense que l’utilisation de cette allée serait idéale pour un service au volant”, a déclaré Kreinbrink, ajoutant qu’elle n’est pas très utilisée dans son état actuel.

L’échevine Cara Killey et l’échevin Rich Robinson ont tous deux exprimé leur approbation du concept

“Je pense que c’est une excellente idée”, a déclaré Robinson. “Je ne pense pas que ce serait un problème du tout pour le service au volant.”

Goucher a déclaré que recevoir une réponse aussi chaleureuse de la part du conseil était encourageant et qu’il était ravi de commencer à rénover et de donner un peu de vie au bâtiment.

Logo provisoire pour Sandwich’s Sandwiches, un nouveau restaurant potentiel à Sandwich. (Photo fournie)

Goucher a déclaré que les prochaines étapes consistent à donner à la ville une perspective complète de ce qu’elle prévoit pour le menu, la décoration et les modifications, telles que le service au volant prévu.

Nicole Bergner, directrice des opérations du groupe hôtelier Illinois Crafted, a travaillé à la finalisation du menu et des plans de l’espace afin qu’ils puissent demander un permis.

“Une fois que nous aurons ces approbations”, a déclaré Goucher, “nous commencerons à courir.”

Goucher a grandi à moins de 30 minutes de Sandwich et la famille de McDowell possède un bar au centre-ville. Goucher a déclaré que les deux avaient passé beaucoup de temps à Sandwich depuis leur rencontre à l’université et qu’ils aimaient beaucoup la ville.

Goucher est entré dans l’industrie de la restauration il y a environ cinq ans lorsqu’il a ouvert Lodi Tap House à Maple Park. Depuis lors, son groupe hôtelier a ouvert deux restaurants pendant la pandémie et en prévoit plusieurs autres, notamment Obscurity Brewing, Soul Loco, Death X Donuts et Pizza. Bière. Whisky.

Bergner a déclaré que le plus grand changement apporté avant l’ouverture sera l’aspect et la convivialité alors qu’ils construisent leur marque dans l’espace. Elle a décrit l’atmosphère comme une fusion qui serait familiale, mais aussi comme un endroit où les jeunes peuvent se retrouver.

“Nous allons avoir des sandwichs uniques et amusants fabriqués à la main que vous ne trouverez nulle part ailleurs”, a déclaré Bergner. “Nous aurons également les sandwichs traditionnels à construire soi-même, de jolis milkshakes sauvages et toute une sélection de cafés.”

La sandwicherie servira également de café avec un barista complet servant des sandwichs pour le petit-déjeuner et du café de leur restaurant sœur, Soul Loco, à Maple Park.

Bergner a déclaré que l’espace sera lumineux, coloré et animé, avec des plans de peintures murales incorporant des sujets qui représentent l’histoire de Sandwich avec des thèmes pop art des années 1980 et, éventuellement, de la musique live.

“Ça va être très amusant”, a déclaré Bergner. “Nous sommes super excités d’être ici, je pense que ce sera un excellent ajout à Sandwich et nous avons déjà des locaux qui travailleront dans l’établissement.”

Bergner a déclaré que l’objectif pour la journée d’ouverture est fin août ou début septembre. Ils cherchent à embaucher des baristas, des caissiers et des cuisiniers. Les personnes intéressées à postuler peuvent envoyer un e-mail à nicole@illinoiscrafted.com.