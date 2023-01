Sandwich se rallie pour la victoire sur la route I-8 contre Sycamore – Shaw Local

À Sycamore, l’équipe de basket-ball des garçons de Sandwich a battu Sycamore 52-42 mardi soir, marquant 22 des 25 derniers points du match lors de la victoire de la Conférence Interstate 8.

Austin Marks a terminé avec 15 points, cinq rebonds et cinq interceptions. Dom Rome avait 12 points et Chance Lange en avait 11 pour les Indiens (13-10, 6-3 I-8).

“Une excellente victoire d’équipe ce soir alors que nous sommes revenus de neuf points de retard au quatrième quart pour gagner sur la route”, a déclaré l’entraîneur de Sandwich, Kevin Kozan. “Gagner un match de conférence est toujours difficile et le faire sur la route sans notre meilleur buteur [Evan Gottlieb], nous l’avons encore fait. J’étais fier de notre effort défensif et de la façon dont les gars se sont comportés.

Lisle 65, Streator 59 (OT): À Lisle, les Bulldogs (10-9, 6-2) ont eu un gros troisième quart pour détenir une avance de 47-39, mais les Lions ont finalement réussi à égaliser le match et à remporter le concours de la Conférence centrale de l’Illinois en prolongation.

Woodland 66, Tripoint 34 : À Cullom, les Warriors ont pris une avance de 24-11 au premier quart et détenaient une marge de 41-21 à la mi-temps lors de la victoire sur les Chargers.

Nick Plesko a marqué un sommet de 21 points pour Woodland (5-14), tandis que Connor Dodge en a ajouté 17 et Tucker Hill en a eu 12.

Serena 77, Somonauk 31 : À Somonauk, les Huskers ont dépassé les Bobcats lors du concours de la Little Ten Conference pour passer à 17-5 au total et 7-0 en championnat.

Camden Figgins a battu Serena avec 19 points, tandis que Richie Armor en a ajouté 15, Carson Baker en a marqué 11 et Hunter Staton en a marqué neuf.

Coleton Eade avait 11 points pour mener Somonauk.

Earlville 83, Leland 20 : À Leland, les Red Raiders se sont améliorés à 11-8 au total et 4-2 dans le jeu LTC avec la victoire sur les Panthers.

Garett Cook a récolté 21 points, huit rebonds et quatre passes décisives pour mener Earlville. Griffin Cook avait 14 points, Ryan Browder a fourni 13 points et cinq passes décisives, Easton Fruit avait 11 points et Adam Waite avait 11 rebonds.

BASKET FILLES

Serena 2, ruisseau Indian 0 : Dans le tournoi de conférence Little Ten à Hinckley, les Huskers, têtes de série n ° 2, se sont qualifiés pour les demi-finales après une victoire par forfait sur les Timberwolves n ° 7.

Serena joue maintenant Hinckley-Big Rock à 19 heures jeudi.

LUTTE

Sénèque 73, Centre des Prairies 6 ; Sénèque 66, Streator 3 : À Seneca, les Fighting Irish (19-10) ont remporté deux victoires sur les Hawks et les Bulldogs, tandis que Chris Peura de 195 livres a remporté deux triomphes par tombé (à 1:47; à : 42) pour lui donner 100 victoires pour sa carrière. .

Ethan Othon à 113 livres (tombé à : 55; tombé à 1:33), Tommy Milton à 120 (chute technique 17-0; tombé à 2:51), Asher Hamby à 160 (décision 4-1; tombé à 1:43) et Landen Venecia à 182 (chute à 1:09; tombé à 2:10).

Les Irlandais ont également reçu des victoires simples de Kyler Hahn à 106 (chute à 1:12), Nate Sprinkel à 126 (chute à 1:55), Nick Grant à 132 (chute à 1:20), Memphis Echeverria à 138 (chute à 3:45), Gunner Varland à 145 (chute 3:43), Nate Othon à 152 (chute à 2:20), Collin Wright à 170 (chute technique 17-2), Sullivan Feldt à 220 (chute à : 25) et 285 Aiden Wood à 285 (chute à 1:10).

Nick Pollet de Streator a obtenu une décision de 3-2 pour la seule victoire de son équipe contre Seneca.

JV/SOPHOMORE BOYS BASKETBALL

Morris 26, Ottawa 25 : À Morris, les Corsairs (15-4, 8-1) ont laissé tomber le concours I-8 sur la route. Evan Snook a récolté neuf points et quatre rebonds, Aric Threadgill sept points et quatre rebonds pour Ottawa.

Marquette 51, Lowpoint-Washburn 27 : À Washburn, les Crusaders ont ouvert un match serré avec un deuxième quart de 23-5 pour battre les Wildcats. Alec Novotney a inscrit 21 points pour Marquette, tandis qu’Evan Schumacher en a marqué 20 pour LW.

BASKET FILLES

Fieldcrest 59, El Paso-Gridley 35 : Dans le tournoi McLean County/HOIC à Eureka, les Knights (19-2) ont forcé 35 revirements tout en allouant 35 points pour passer à la demi-finale de jeudi à 18h30. Carolyn Megow (18 points, huit rebonds, 10 interceptions), Macy Gochanour (16 points) et Ashlyn May (huit points, huit interceptions) ont mené l’attaque.

Somonauk-Leland 48, Earlville 29 : Dans le tournoi de conférence Little Ten, les Bobcats se sont qualifiés pour la demi-finale de jeudi à 5h30 contre Newark à Hinckley-Big Rock via la victoire dominante.

“L’équipe a bien joué ce soir”, a déclaré l’entraîneur des Bobcats Jason Zaleski, “mais nous savons que nous avons quelques points à améliorer si nous voulons répondre à nos attentes pour ce tournoi.”

Josie Rader (16 points, neuf rebonds, huit passes, sept interceptions), Haley McCoy (15 points), Katelyn Curtis (11 points, cinq passes) et Brynn Pennington (six points, quatre interceptions) ont mené l’effort gagnant. Madyson Olson (sept rebonds) et Nevaeh Sansone (13 rebonds) ont mené Earlville (8-13), qui affrontera DePue dans le bracket de consolation jeudi à l’IMSA.

Newark 60, De Pue 12: Lors de l’autre demi-finale du tournoi de conférence Little Ten de lundi, les Norsemen sont passés à une confrontation en demi-finale jeudi avec Somonauk-Leland.

Marquette 53, Dwight 40 : Dans le tournoi de conférence des trois comtés, les Crusaders se sont appuyés sur un match de 20 points et huit rebonds de Lilly Craig et 10 points chacun de Chloe Larson et Avery Durdan pour se qualifier pour les demi-finales de mardi pour affronter Seneca, tête de série.

BASKET GARÇONS

Fieldcrest 55, El Paso-Gridley 42 : Dans le tournoi McLean County / HOIC à Bloomington, les Knights ont mené tout au long, y compris par 14 points à la mi-temps, pour remporter leur deuxième match de tournoi. Ed Lorton a marqué 20 points et Connor Reichman en a eu 11 pour mener Fieldcrest, la cinquième tête de série désormais prête à affronter Lexington, tête de série, lors de la demi-finale de vendredi à 18h30 au Shirk Center.