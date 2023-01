Sandwich remporte le championnat de consolation Plano Classic – Shaw Local

BASKET GARÇONS

Plano Classique de Noël

Sandwich 49, Coal City 41

Evan Gottlieb a récolté 14 points et six rebonds et Chance Lange 10 points et six rebonds alors que les Indiens ont remporté le championnat de consolation classique. Austin Marks a ajouté neuf points.

Northridge Prep 73, Yorkville Christian 57

David Douglas Jr. a marqué 26 points pour battre les Mustangs lors du match pour la cinquième place.

Plano 46, Lisle 36

Sammy Sifuentes a récolté 12 points et huit rebonds, Christ Keleba a marqué 11 points et AJ Johnson 10 pour les Reapers lors du match pour la 11e place.

Morris 56, Newark 47

Jake Kruser a marqué 10 points et Joe Martin neuf pour les Norsemen lors du match pour la 15e place.