Sandwich Public Library District annonce les programmes à venir – Shaw Local

Le Sandwich Public Library District offre les programmes suivants. Tous les programmes sont gratuits et ouverts au public, avec inscription obligatoire, sauf indication contraire. Pour information, visitez sandwichpld.org ou composez le 815-786-8308.

Soirée cinéma en plein air : 8 septembre, 19 h 30 Il n’y a rien de tel que d’aller à une soirée cinéma en plein air. Apportez vos propres collations et couvertures ou chaises de jardin. Le stationnement commence à 19h30; le dépistage commence au crépuscule.

Après-midi à Neverland : 17 sept., 14 h Pour les 3 ans et plus. En route pour Neverland ! Venez à la bibliothèque pour entendre l’histoire classique du garçon qui a refusé de grandir, puis rencontrez Peter et Tinker Bell en personne.

Explorer le yoga : 21 septembre, 10 h 30 Le yoga n’est pas réservé à une élite qui peut enrouler ses jambes autour de sa tête. Il est accessible à tous, à toutes les capacités et à tous les types de corps. Dans cette session, Jen Penn vous présentera des accessoires de yoga qui vous aideront à réaliser des poses plus accessibles. Venez apprendre, apprécier et explorer, même si vous n’avez jamais entendu parler de savasana. Vous pouvez apporter un tapis de yoga, mais ce n’est pas obligatoire. Les questions sont encouragées. Inscrivez-vous par téléphone ou en personne.

Soirée jeu-questionnaire pour ados : 22 sept., 18 h à 19 h Pour les 11 ans et plus. Participez à des anecdotes qui testeront vos connaissances sur tout, de l’histoire à Marvel. Le gagnant recevra une carte-cadeau Amazon.

Automne Take & Make : 26 sept., de 14 h à 19 h Arrêtez-vous à la bibliothèque pour faire des bricolages amusants sur le thème de l’automne ou prenez-en un à emporter chez vous. Aucune inscription requise. Tous les âges sont les bienvenus.

Rencontre Jeunes Adultes : 27 sept., 18 h 30 à 19 h 30 Pour les 19 à 40 ans. Communiquez avec vos pairs tout en fournissant des commentaires à votre bibliothèque sur la façon dont nous pouvons mieux vous servir et sur le type d’événements que vous aimeriez voir à la bibliothèque en l’avenir. Rejoignez-nous dans le wagon du Bull Moose Bar & Grille pour des apéritifs, une boisson gratuite et une conversation. Nous voulons entendre votre voix. L’inscription est disponible, mais les visites sans rendez-vous sont également les bienvenues. Pour vous inscrire, appelez la bibliothèque ou envoyez un courriel à Matthew à jonesm@sandwichpld.org.

Lundi de maths : 3 oct., 18 h Pour les élèves de la maternelle à la 3e année. Apprendre et s’amuser en même temps. Venez jouer à des jeux mathématiques à la bibliothèque. Vous pourriez même gagner un prix.