Sandwich Public Library District annonce les programmes à venir – Shaw Local

Le Sandwich Public Library District offre les programmes suivants. Tous les programmes sont gratuits et ouverts au public, avec inscription obligatoire, sauf indication contraire. Pour information, visitez sandwichpld.org ou composez le 815-786-8308.

Mur de gratitude : Du 9 au 23 novembre, la bibliothèque invite la communauté à pratiquer ensemble la gratitude en créant quelque chose de beau. Le mur de l’entrée sera recouvert de ces choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Venez à la bibliothèque, écrivez ce pour quoi vous êtes reconnaissant sur une « feuille de remerciement » et donnez-la à un membre du personnel. Nous l’ajouterons à notre “mur de gratitude”. Venez avant Thanksgiving pour voir ce dont notre communauté est reconnaissante

Anges de Noël : Tout au long du mois de novembre, la bibliothèque s’associera aux anges de Noël pour installer un arbre de Noël afin d’aider les familles du district scolaire de Sandwich à répondre à leurs besoins de vacances. Des listes de souhaits pour les enfants âgés de la naissance à 18 ans seront disponibles sur l’arbre. Les membres de la communauté sont invités à s’arrêter et à choisir la liste de souhaits d’un enfant dans l’arbre, rendant cette saison des fêtes un peu plus lumineuse pour ces familles. Tous les cadeaux doivent être achetés, emballés et retournés à la bibliothèque avant le 6 décembre.

Dinovember avec T-Rexplorers : Lundi 14 novembre à 18 h Aimez-vous les dinosaures ? Venez en apprendre davantage sur les os de dinosaures et les gens qui les trouvent. L’inscription est demandée. A partir de 5 ans.

Soirée cinéma pyjama : Lundi 28 nov., 18 h Venez à la bibliothèque en pyjama et regardez un film dont toute la famille pourra profiter. Des rafraîchissements seront offerts. Aucune inscription n’est requise. Tous les âges sont les bienvenus.

Tournoi de Scrabble : Mardi 29 novembre, de 18 h à 19 h 45 Qui sera couronné champion du SPLD Scrabble? Jouez contre d’autres amoureux des mots dans un tournoi en tête-à-tête pour le découvrir. Le gagnant recevra un nouveau jeu de Scrabble. Rafraîchissements offerts. L’inscription est obligatoire avant 16 h le 29 novembre.

Des merveilles d’hiver: 9 déc, 18 h à 19 h 30 Venez célébrer le début du temps des Fêtes avec la Bibliothèque publique de Sandwich. Promenez-vous à l’extérieur du bâtiment pour voir des lumières de Noël, déguster du chocolat chaud et des friandises, et arrêtez-vous pour prendre une photo avec Jolly Old Saint Nick.