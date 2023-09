Sandwich prend un départ 2-0 après une victoire de 42-19 contre Peotone – Shaw Local

SANDWICH – Après n’avoir pas remporté de victoire en football universitaire depuis près de quatre ans, les Indiens Sandwich ont marqué leur objectif de victoire avec une victoire convaincante de 20 points samedi dernier contre Manteno.

Les Indiens ont fait encore mieux au cours de la deuxième semaine de leur programme revitalisé en ouvrant un match serré d’un point à la mi-temps avec 28 points en seconde période et un éventuel triomphe 42-19 sur l’ennemi hors conférence Peotone jeudi soir à Sandwich.

« Tout comme la semaine dernière contre Manteno, je suis très fier des enfants et des entraîneurs qui nous ont aidés à marquer un autre but contre une équipe de Peotone à laquelle nous accordons une grande estime », a déclaré l’entraîneur de Sandwich, Kris Cassie. « Ils étaient une équipe en séries éliminatoires l’année dernière et constituent un très bon programme, donc celui-ci est vraiment incroyable maintenant à 2-0, ce qui nous ouvre tout un éventail de possibilités pour aller de l’avant. »

Bien qu’il ait été de peu dépassé de 406 à 393 verges en attaque, Sandwich était un poids lourd au sol avec son jeu de course de précision Wing-T, dans lequel l’ailier junior Simeion Harris a réussi un record de 187 verges au sol en 14 courses (13,3 verges par course). ) et une paire de longues courses pour payer la saleté.

« Nous voulions à nouveau dominer le ballon, tout comme nous l’avons fait la semaine dernière contre Manteno », a déclaré Harris. « Nous avons encore une fois intensifié nos efforts et je suis très reconnaissant envers tous mes coéquipiers. »

Les Indiens (2-0) et Harris ont bénéficié d’une belle aide de la part de Nick Michalek, étudiant en deuxième année, qui a couru le ballon huit fois pour 86 verges et un touché. Parker Anderson a amassé 65 verges en 12 courses.

Le quart-arrière de deuxième année Brady Behringer a également lancé la première passe de touché de sa carrière universitaire.

« Nous avons démarré offensivement assez lentement », a déclaré Cassie. « Mais nous avons vraiment repris les choses à partir de là en seconde période et notre défense a été la clé pour n’accorder que six points à Peotone. »

Harris a fait avancer les choses dès le début avec un touché de 71 verges à 7:08 du premier quart pour donner aux Indiens une avance de 6-0.

« Honnêtement, après la victoire de la semaine dernière contre Manteno, je le ressentais vraiment à nouveau », a déclaré Harris. « J’ai reçu de gros blocages de la part de mes coéquipiers et c’était parti pour les courses pour moi. »

Peotone (1-1) a contré alors que le quart-arrière Ruben Velasco (285 verges par la passe) a frappé le large Chase Rivera (198 verges en réception) avec un touché de 46 verges à 2:37 qui a ramené le score à 6-6.

Au début du deuxième quart-temps, les Blue Devils ont pris leur seule avance du match après une frappe d’un mètre de Jayden Rodriguez (79 verges au sol) à 5 :10 qui a mis les visiteurs devant 13-6.

Mais lors de la série suivante, Harris a parcouru 35 mètres jusqu’à la maison après un lancer parfait de Behringer à 1:02. La conversion de deux points de Michalek a donné à Sandwich une avance de 14-13 avant de rentrer dans les vestiaires à la pause.

« C’était juste une vision sur le terrain et suite à mon blocage à nouveau », a déclaré Harris. « J’ai vu un trou et j’y suis allé et nous avions l’avantage à la mi-temps, ce qui était génial. »

Behringer a ouvert la seconde mi-temps avec une frappe de 29 verges sur une passe oblique à Calvin Lane Jr. à 8:03 alors que les Indiens prenaient l’avantage 21-13 après que la tentative de point supplémentaire de Nate Hill ait été vraie.

« C’était un excellent blocage de notre ligne et une excellente capture de la part des « juniors » sur l’inclinaison », a déclaré Behringer. « Il l’a juste pris et a dépassé le cornerback et a marqué. »

Le gros jeu défensif du match est venu du joueur de ligne junior Tate Frieders, qui a dépouillé Rodriguez du ballon dans le champ arrière et a réussi la récupération sur la ligne des 16 verges de Peotone qui a mis les Indiens en affaires.

« J’ai bien lu le jeu, j’ai tenté un tacle et mon poing a touché le ballon et il s’est détaché », a déclaré Frieders. « Ensuite, je l’ai cherché et je l’ai trouvé. »

Peu de temps après, le junior Diego Gomez a marqué sur une rafale d’un mètre à 3:03 pour donner l’avance à Sandwich 28-13.

Michalek a marqué après une escapade de 44 verges, puis un touché de 7 verges lors du premier jeu du quatrième quart qui a mis les Indiens aux commandes totales à 35-13.

« Une fois que j’ai franchi la ligne d’arrivée lors de la grande course, j’ai obtenu un excellent blocage », a déclaré Michalek. « Je n’ai pas fait grand-chose à part courir le ballon avec mes bloqueurs en tête sur les deux jeux consécutifs. »

Peotone ajouterait une autre frappe marquante de Velasco à Rivera à 32 mètres à 10h00 pour réduire l’avantage des Indiens à 35-19.

Mais Sandwich s’est lancé dans une séquence de 10 jeux et 65 verges qui a vu Gomez rentrer chez lui sur une course de 5 verges à 4:54, ce qui a glacé le total final sur le tableau d’affichage.

C’est maintenant l’heure de la rivalité pour les Indiens la semaine prochaine contre Plano à Sandwich, les Indiens espérant une troisième victoire consécutive pour commencer l’année et la renaissance d’un programme.

« Nous n’avons pas joué contre l’équipe de football universitaire de Plano ici à Sandwich depuis 2017 », a déclaré Cassie. « Donc, nos gars sont motivés pour le match et il est temps d’aller travailler et de se préparer pour une très, très bonne équipe de football. »