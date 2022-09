Sandwich Post 181 American Legion Riders Armed Forces Run part de Sandwich le 24 septembre – Shaw Local

Les cavaliers de la Légion américaine du poste 181 de Sandwich organisent la course annuelle des forces armées le samedi 24 septembre. L’inscription se fera au Sandwich VFW, 713 S. Main St. à Sandwich de 9 h à 10 h 15. Tous les vélos sortent à 10h30

Le trajet commence et se termine au Sandwich VFW. Les arrêts comprennent la Légion Morris, la Légion d’Ottawa et la Légion DeKalb. Pour participer à la balade, il y a un don de 20 $ par cavalier et 10 $ par passager, qui comprend la nourriture avant et après la balade. Il y aura aussi des tombolas et un 50/50. Tous les profits iront au monument du conflit au Moyen-Orient et de la guerre contre le terrorisme.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook American Legion Riders Post 181 ou appelez Cliff au 630-552-3828.