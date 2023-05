Sandwich PEO Chapter planifie une collecte de fonds pour une vente de garage intérieure – Shaw Local

Sandwich Chapter of Philanthropic Education Organization (PEO) parrainera sa collecte de fonds annuelle de vente de garage, qu’il pleuve ou qu’il vente, de 8 h à 16 h le vendredi 19 mai et de 8 h à 13 h le samedi 20 mai à Meadowlands Farm, 13820 County Line Road à Newark, juste au sud de la route 71.

Cet événement intérieur propose de nombreux articles, notamment des meubles, de la verrerie, un train de voyageurs américain, des vêtements et des livres pour enfants, des jouets et des jeux, des bijoux vintage, des paniers Longaberger et plus encore. Venez tôt, rencontrez des gens sympas, soutenez une bonne cause et ramenez des trésors à la maison. Tout doit disparaître.

PEO a été fondée en 1869 pour promouvoir l’éducation des femmes. Le produit de la collecte de fonds sera utilisé pour les subventions, les bourses, les prêts et l’intendance. Plus d’informations sur PEO sont disponibles sur peointernational.org.