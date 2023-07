Sandwich Lions offrant des dépistages gratuits de la vue et de l’ouïe le 19 juillet – Shaw Local

Le Sandwich Lions Club offrira des dépistages auditifs et rétiniens gratuits de 9 h 30 à 13 h 30 le mercredi 19 juillet à la succursale Fox Valley YMCA West, 707 S. Main St. à Sandwich.

Selon un communiqué de presse du Sandwich Lions Club, de nombreuses personnes malentendantes peuvent être aidées médicalement ou avec une prothèse auditive. Et la détection précoce des troubles rétiniens tels que la dégénérescence maculaire et la rétinopathie diabétique est essentielle. Les personnes de 55 ans ou plus sont encouragées à profiter du dépistage rétinien gratuit.