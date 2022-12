Sandwich Lions Club, d’autres bénévoles emballent et livrent des boîtes de nourriture aux résidents dans le besoin dans le cadre du projet Franklin Mall – Shaw Local

Les membres du Sandwich Lions Club, aidés par des employés de Meadowvale, Designed Stair et des étudiants de l’Illinois Valley Vocational Center, étaient occupés le samedi 17 décembre, emballant et livrant 250 boîtes de denrées alimentaires non périssables aux familles dans le besoin dans le cadre de la projet de Noël annuel du centre commercial Franklin.

Chaque ménage a également reçu une carte-cadeau alimentaire pour acheter les articles de son choix.

Le Lions Club a collecté de la nourriture pour les boîtes en plaçant des bacs rouges pour les dons dans toute la communauté de Sandwich en novembre. Les entreprises et églises participantes comprenaient Fox Valley YMCA, Arrowhead Medical Building, Sandwich Public Library, Somonauk Library, First National Bank, Heartland Bank, Midland States Bank, Old National Bank, Art’s Supermarket, Gjovik Chevrolet, Johnson’s Floral, Dollar General, Sidetrack’d Bar & Grill, Plano Moulding, Salem Lutheran Church, St. Paul the Apostle Catholic Church et The Federated Church.

Le Lions Club continue d’accepter des dons en argent pour le projet Franklin Mall. Ceux qui souhaitent faire un don peuvent le faire en envoyant des chèques, à l’ordre de Franklin Mall Christmas Project, à la First National Bank, Attn. Austin Smith, 100 W. Church St., Sandwich, IL 60548; ou au Sandwich Lions Club, PO Box 32, Sandwich, IL 60548. Les espèces ou les chèques peuvent également être déposés à la First National Bank.