Sandwich Lions Club à la recherche de candidats pour le prix de la citoyenneté ; la date limite est le 1er février – Section locale de Shaw

Le Sandwich Lions Club honorera une personne ou un couple avec son prix annuel de citoyenneté lors de sa réunion régulière en mars.

Les critères d’attribution du prix comprennent le service bénévole à Sandwich et dans les environs, le caractère et la citoyenneté, le leadership civique et les réalisations pour l’amélioration de la communauté de Sandwich. Il peut s’agir d’une amélioration ou d’un programme d’une grande valeur pour la communauté. L’amélioration doit résulter d’un engagement personnel et non essentiellement du fait de l’emploi principal ou des responsabilités publiques de la personne.

Tout le monde est éligible, à l’exception des membres du Sandwich Lions Club, du conseil d’administration et de ceux qui ont déjà reçu le prix.

Un comité du Lions Club évaluera les candidatures et le récipiendaire pourra nommer un organisme de bienfaisance de son choix qui recevra 150 $ en son honneur. Ils seront également reconnus lors de la réunion annuelle de la Chambre de commerce.

La date limite pour les candidatures est le 1er février. Soumettez les candidatures par courrier à Sandwich Lions Club Citizenship Award, PO Box 32, Sandwich, IL 60548 ou par e-mail à beth.nelson@fnicgroup.com. Une soumission peut être une lettre, ou des formulaires de nomination sont disponibles en envoyant un courriel à Lion Beth Nelson à l’adresse ci-dessus ou en appelant le 815-325-8684. Des formulaires seront également disponibles à l’hôtel de ville, 144 E. Railroad St., ou au bureau de la Chambre de commerce de Sandwich, 128 E. Railroad St.