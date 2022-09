Sandwich Historical Society dévoile des objets de collection à vendre à Sandwich Fair – Shaw Local

La Sandwich Historical Society honorera la 134e édition de la Sandwich Fair avec deux objets de collection, un plat à épingles qui montre le bâtiment des arts, de l’artisanat et de la photographie de la Sandwich Fair et un porte-cure-dent noir avec 2022 Sandwich Fair imprimé en or.

Les objets de collection spéciaux seront disponibles pour 20 $ chacun lors de la foire du sandwich qui se tiendra du mercredi 7 septembre au dimanche 11 septembre. Les articles peuvent être achetés au stand de la société historique devant le bureau rond de la foire près du bâtiment Home Arts. .