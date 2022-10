Le Sandwich High School Drama Club présentera sa pièce d’automne 2022, «Leaving Iowa», du vendredi au dimanche, du 21 au 23 octobre. Les représentations du vendredi et du samedi commenceront à 19 h; la représentation de la matinée du dimanche débutera à 14 h

Les billets peuvent être achetés sur sandwicharts.ludus.com. L’admission pour les représentations du vendredi et du dimanche est de 7 $ pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants et les aînés. Le samedi sera une présentation « théâtre du dessert » ; les billets coûtent 9 $ pour les adultes et 7 $ pour les étudiants et les personnes âgées et comprennent des friandises d’entracte fournies par la SHS National Honor Society.

Le casting de la production de “Leaving Iowa” de SHS comprend Cooper Akin, Grace Anderson, Emily Beckwith, Sammy Calderon II, Ava Casey, Hannah Fish, Uriel Galvan, Uziel Galvan, Cadee Goldstein, Caroline Gomes, Jazmyn Kubas, Johanna Mitchell, Angel Ramirez , Ethan Rome, Emma Sparks, Ashlyn Strenz et Michael Toth.

Les membres des équipes techniques sont Cerelia Lesko (régisseur), Lilly Mitchell (assistant régisseur), Sevilen Alanis Vega, Owen Bourke, Nick Carlson, Jocelyn Carr, Leah Casey, Ayden Cole, Kaylin Corbett, Jasmine Cruz, Bre DeWitt, Payton DeWitt , Abby Fish, Logan Frantzen, Angelina Jahr, Breyden Johnson, Alyssa Leatrea, Zamélie Lesko, Joseph Mast, Jasmine Nagy, Autumn Owens, Beth Pearson, David Ramos, Ravin Read, Lily Richardson, Mikayla Schiradelly et Tatianna Steiner.

“Leaving Iowa” est l’histoire de Don Browning, un écrivain d’âge moyen, qui rentre chez lui et décide de ramener enfin les cendres de son père dans la maison de son enfance, comme demandé. Mais quand Don découvre que la maison de grand-mère est maintenant une épicerie, il commence à voyager à travers l’Iowa à la recherche d’un lieu de repos convenable pour son père. Ce road trip père-fils passe en douceur du présent aux souvenirs de Don des vacances annuelles et tortueuses de son enfance. Le voyage existentiel de Don l’amène à réconcilier son passé et son présent au centre des États-Unis. “Leaving Iowa” est une carte postale pour tous ceux qui se sont déjà retrouvés à conduire seuls sur une route, revisitant de bons souvenirs de jeunesse.