Sandwich fait un retour gagnant au football universitaire et s’éloigne en seconde période pour battre Manteno – Shaw Local

SANDWICH – Cela fait très longtemps pour les fans de football universitaire de Sandwich.

Après avoir enduré la pandémie de Covid sans victoire, jusqu’à la saison dernière où le programme ne pouvait pas aligner une équipe de niveau supérieur, les Indiens n’avaient pas remporté de compétition universitaire depuis le 18 octobre 2019, lorsqu’ils ont battu Ottawa 44-25 lors de la soirée senior.

Cette sécheresse exaspérante a finalement pris fin samedi après-midi – de manière considérable. Sandwich a accumulé un total de 430 verges offensives totales, le tout au sol sans l’aide d’une passe, pour maîtriser son adversaire hors conférence Manteno 34-14 sur son terrain.

« Je suis très fier de tous les joueurs, fier des entraîneurs et fier de la communauté qui est restée à nos côtés et a cru en nous tout au long des dernières années difficiles », a déclaré l’entraîneur vétéran de Sandwich, Kris Cassie. « C’est vraiment incroyable en ce moment. C’est le football Sandwich tel que les gens s’en souviennent et nous sommes de retour et je ne pourrais pas être plus heureux avec une belle victoire pour ouvrir une nouvelle saison et une vision passionnante pour l’avenir de ce programme.

Cette vision commence par une approche de course implacable de Wing-T qui a vu l’ailier junior Simeion Harris ouvrir la voie avec 18 courses, 178 verges au sol et deux touchés.

« Nous avons tout mis sur le terrain aujourd’hui et nous l’avons montré à l’entraînement que nous sommes tous une famille et que nous voulons montrer à nos fans et entre nous que le football de Sandwich est de retour sur la bonne voie », a déclaré Harris. « C’était certainement une victoire spéciale aujourd’hui. »

Harris a reçu une aide précieuse de la part de ses camarades de terrain. L’étudiant de deuxième année Nick Michalek a porté 14 fois pour 119 verges, l’arrière senior Parker Anderson a porté le rocher 12 fois pour 68 verges et deux scores tandis que le junior Diego Gomez s’est précipité 16 fois tout en accumulant 63 verges alors que le quad Sandwich n’a pas pu être arrêté par les Panthers.

« C’est ce que nous faisons et notre attaque au sol a été excellente aujourd’hui et nous nous y attendons », a déclaré Cassie. « Nous devons cependant nettoyer certaines choses, car nous avons eu quatre revirements qui auraient pu se transformer en plus de points si nous ne les avions pas réalisés. Mais je vais prendre un 1-0 pour commencer la saison après si longtemps sans victoire universitaire.

Après un long trajet au début du premier quart-temps, les Indiens ont craché le ballon profondément dans le territoire de Manteno.

Les Panthers se sont ensuite lancés dans une séquence de 10 jeux et 93 verges qui a culminé lorsque le quart-arrière Connor Harrod (16 passes, 203 verges, 2 touchés) a frappé Ashton Brazeau avec une frappe de cinq verges à 1:07 pour donner l’avantage aux visiteurs. 7-0.

Mais Sandwich a répliqué avec sa propre longue marche qui a duré 7 :07 entre la première et la deuxième période.

Les Indiens ont contrôlé le ballon pendant 15 jeux et 69 verges alors que Harris s’est précipité à sept mètres à 6:00 pour égaliser le score 7-7 après que le point après coup de pied du junior Nate Hill ait été vrai.

« C’était mon premier touché universitaire et je remercie mon équipe de m’avoir aidé à obtenir mon premier », a déclaré Harris. « Nous avions encore beaucoup de travail à faire à partir de là. »

Sandwich semblait prêt à marquer à nouveau, mais un deuxième turnover l’a contrecarré. Les Panthers se sont ensuite rapprochés de leur deuxième touché après avoir atteint la ligne des 4 verges des Indiens avec 1:10 à jouer dans la demie.

Mais le joueur de ligne senior Harley Perry a intercepté une balle frappée sur la ligne de mêlée alors que les deux équipes sortaient de la mi-temps dans une impasse en cas d’égalité.

Après la pause, Michalek a pris le premier jeu du troisième quart et a parcouru 57 verges autour du côté droit pour un score apparent. Mais un penalty a ramené le ballon sur la ligne des 23 mètres. Là, Harris recevait un lancer du quart-arrière de deuxième année Brady Behringer et roulait sur 23 mètres jusqu’à la maison à 11 :39 pour donner à Sandwich une avance rapide de 14-7 dans la nouvelle mi-temps.

« Je pensais que nous avions marqué, mais après le penalty, nous avons eu une autre chance et je voulais en profiter », a déclaré Harris. « La ligne m’a plutôt bien bloqué et j’ai fait ce que je devais faire pour marquer. »

Manteno a rapidement égalé les Indiens lorsque Harrod a frappé Porter Chandler avec une frappe de 57 verges à 10 :48 pour égaliser à nouveau le match à 14-14.

Cependant, lors de la possession de Sandwich qui a suivi, Harris a réussi une course de 57 verges qui a mis les Indiens en pleine forme. Anderson a couronné un entraînement monstre de 94 verges avec une explosion de deux verges à 4:02 qui a donné l’avance à l’équipe locale 21-14 avant le dernier quart.

Là, le secondeur junior Caleb Jones a repéré Harrod pour un retour d’interception de 24 verges pour un score qui a placé Sandwich en tête 27-14.

« Je couvrais mon homme et j’ai vu que j’avais une chance pour un choix six », a déclaré Jones. « Ensuite, j’ai couru aussi vite que possible pour atteindre la zone des buts. »

Junior Cole Leeper a ajouté une autre interception de Harrod avant que Sandwich ne se lance dans un entraînement de 15 jeux et 77 verges qui a duré 7 :34 minutes pour glacer les débats.

Anderson a conclu la journée en marquant en marquant sur un touché de 15 verges avec 1:25 à jouer, ce qui a donné aux Indiens une avance de 20 et un retour à la gloire après une très longue attente.

« Je ne peux pas décrire ce que je ressens en tant que joueur universitaire et en gagnant un match sur ce terrain », a déclaré Anderson. « Même depuis que je me souviens de l’âge de cinq ans, j’ai basé ma vie autour de ce programme. Cela m’a rempli le cœur et je sais que nous sommes sur la bonne voie après cette victoire.