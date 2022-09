Sandwich Fair s’ouvre avec une cérémonie, des spectacles hippiques, des courses attelées et bien plus encore – Shaw Local

SANDWICH – Alors qu’un épais brouillard s’est dissipé tôt mercredi matin, des milliers de personnes sont arrivées à la Sandwich Fair pour assister à la cérémonie d’ouverture, aux spectacles hippiques et aux courses attelées.

Toutes les attractions de la foire n’étaient pas ouvertes à 8 heures du matin mercredi matin, mais il y avait beaucoup de choses à faire.

Alors que de nombreux vendeurs de nourriture étaient encore en train de s’installer, les membres de l’église catholique St. Paul the Apostle de Sandwich avaient déjà une file de spectateurs affamés attendant un petit déjeuner chaud.

St. Paul’s fête ses 60 ans en servant le petit-déjeuner à la foire, proposant des œufs sur commande, des crêpes, des biscuits et de la sauce et bien plus encore toute la journée.

Elisabeth Key, 20 ans, travaille dur à St. Paul’s tous les jours de la foire et a une longue histoire de bénévolat avec l’église. Elle a dit qu’elle faisait du bénévolat à la foire depuis qu’elle avait 11 ans, mais l’histoire remonte bien plus loin que cela.

Key et sa sœur, Alyce Key, sont des bénévoles de troisième génération au stand de St. Paul. En commençant par leurs grands-parents, William et Edwina Vincent, la tradition a été transmise à leurs parents et à eux.

Key a déclaré que sa grand-mère avait commencé à faire du bénévolat à St. Paul’s il y a 50 ans, et bien qu’elle ne soit plus en mesure de faire du bénévolat, elle était là pour soutenir l’église et sa famille le premier jour de la foire de cette année.

Key a déclaré que les affaires étaient stables mercredi matin, mais qu’elle s’attendait à un après-midi et un week-end très chargés.

Bonnie Talty est venue au parc des expositions tôt mercredi matin pour voir la fanfare de Sandwich High School se produire lors de la cérémonie d’ouverture.

La cérémonie d’ouverture de la Sandwich Fair a vu la fanfare de Sandwich High School se produire alors que les légions américaines Sandwich et Plano et Sandwich VFW ont procédé à la cérémonie du drapeau à 9 heures du matin le mercredi 7 septembre 2022. (David Petech)

Le groupe a conclu sa performance avec l’ hymne national , alors que les légions américaines de Plano et Sandwich et Sandwich VFW ont effectué la cérémonie du drapeau.

Talty vient à la foire depuis près de 20 ans et a déclaré qu’elle gardait de bons souvenirs de la cérémonie, sa fille ayant joué dans le groupe pendant des années.

Après la cérémonie, Talty a également apprécié le spectacle équestre western et a déclaré qu’elle serait de retour à la foire dimanche pour voir son événement préféré : le derby de démolition.

Concurrent participant à l’événement de course de barils du western horse show à la Sandwich Fair à 10 h le mercredi 7 septembre 2022. (David Petech)

“Je ne sais pas ce qu’il en est du derby”, a déclaré Talty, “C’est juste excitant.”

Le premier événement de la foire de cette année à avoir lieu sur la piste était la course sous harnais. Gratuitement, les spectateurs de la foire se sont rendus au colisée des gradins pour regarder ce qui ressemble à une version moderne des anciennes courses de chars romaines.

Hector et Debbie Reyes viennent à la foire depuis plus de 30 ans et profitaient des courses attelées pour la première fois mercredi matin.

Coureur de harnais à la Sandwich Fair lors d’un tour de chauffe avant le début des courses à 11 h le mercredi 7 septembre 2022. (David Petech)

Hector Reyes a déclaré qu’il venait à la foire depuis 1978 et que sa partie préférée était de participer à des tombolas et à d’autres événements caritatifs.

Debbie Reyes a grandi à Sandwich et a déclaré qu’elle venait à la foire chaque année juste pour l’expérience.

“Je viens depuis que je suis petite”, a déclaré Debbie Reyes. “J’aime juste me promener et tout regarder.”

Le couple a déclaré qu’il prévoyait de revenir pour les festivités de dimanche.

La foire se déroule jusqu’au dimanche 11 septembre au parc des expositions 1401 Suydam Road à Sandwich. Les heures d’ouverture de la foire seront de 8 h à 23 h du mercredi au vendredi, de 8 h à minuit le samedi et de 8 h à 19 h le dimanche.

Pour des informations générales sur la foire, y compris les horaires, les prix, les événements et les promotions, consultez l’aperçu de la foire du sandwich.