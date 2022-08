Sandwich Fair revient le mois prochain, voici ce que vous devez savoir – Shaw Local

Le compte à rebours est maintenant lancé pour l’ouverture de la 134e foire annuelle du sandwich. Voici ce que vous devez savoir pour commencer à planifier votre visite à la foire de cette année :

Lorsque:

Du mercredi 7 septembre au dimanche 11 septembre.

Les heures d’ouverture de la foire seront de 8 h à 23 h du mercredi au vendredi, de 8 h à 12 h le samedi et de 8 h à 19 h le dimanche.

Où:

15730, chemin Pratt. Sandwich, comté de DeKalb.

Coût:

L’entrée coûte 10 $ par adulte et 7 $ par enfant de 6 à 12 ans, les enfants de 5 ans et moins sont gratuits. Des billets de saison de 5 jours sont également disponibles au coût de 25 $ par adulte et de 10 $ par enfant de 6 à 12 ans.

PHOTO DE FICHIER: Un jeune fait semblant de conduire un vieux tracteur John Deere dans une mer de tracteurs anciens lors de la foire annuelle des sandwichs. (Steven Buyansky)

Offres promotionnelles pour l’entrée:

Le mercredi 7 septembre est la journée des enfants, où l’entrée pour les enfants de 12 ans et moins est gratuite toute la journée.

Le jeudi 8 septembre est la journée des aînés, où les invités de 65 ans et plus entrent pour 7 $ avant 17 h.

Le vendredi 9 septembre est la journée des bonnes affaires, où les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement et l’entrée pour les invités de 13 ans et plus est de 7 $ jusqu’à 17 h.

Après 15 h le dimanche 11 septembre, tous les frais d’inscription seront de 7 $.

Événements payants :

Tous les événements de la scène principale et de la piste font l’objet d’un billet séparé, à l’exception des événements du mercredi.

Le mercredi 6 septembre, des courses attelées et des championnats de courses de voitures et de camions RC de l’état de l’Illinois seront organisés.

Le jeudi 8 septembre, le camion NTPA tirera de 18 h 30 à 20 h et coûtera 20 $ par adulte et 5 $ par enfant.

Le vendredi 9 septembre, Trace Adkins montera sur scène de 20 h à 22 h. L’admission à la fosse de scène (debout seulement) coûtera 40 $ tandis que l’admission générale (places debout et gradins) coûtera 30 $.

Le samedi 10 septembre mettra en vedette les tracteurs NTPA de 12 h 30 à 15 h et de 18 h 30 à 21 h, et coûtera 20 $ par adulte et 5 $ par enfant.

Le dimanche 11 septembre mettra en vedette le derby de démolition de 13 h à 14 h 30 et de 15 h 30 à 17 h, et coûtera 15 $ par adulte et 5 $ par enfant.

Billets de balade :

Les trajets coûteront entre 3 et 6 billets. Les billets simples coûtent 1,50 $, une feuille de 20 billets coûte 25 $ et une feuille de 50 billets coûte 60 $.

Des bracelets sont également disponibles à l’achat sur le salon et offriront un accès illimité pendant une seule journée, avec des restrictions de temps variables.

Le mercredi 7 septembre, les bracelets coûteront 25 $ et fonctionneront de 15 h à la fermeture.

Le jeudi 8 septembre, les bracelets coûteront 30 $ et fonctionneront de 13 h à la fermeture.

Le vendredi 9 septembre, les bracelets coûteront 30 $ et fonctionneront de midi à 17 h.

Aucun bracelet ne sera disponible le samedi 10 septembre.

Le dimanche 11 septembre, les bracelets coûteront 30 $ et fonctionneront de 10 h à 18 h.

Des bracelets sont disponibles pour achat en ligne avant la foire pour 25 $ plus des frais de service de 2,99 $. Le tarif réduit est disponible en ligne jusqu’à minuit le 6 septembre et n’est pas valable le samedi.

PHOTO DE FICHIER: Les enfants montent sur le Super Shot drop à la Sandwich Fair de l’année dernière. Le manège et bien plus encore sont de retour à la foire de Sandwich. (Eric Miller)

Inclus dans l’admission :

Chaque jour de la foire comprendra des spectacles de bûcherons, de la musique en direct, des jugements de bétail, un zoo à la ferme, des expositions, des concours et de nombreux aliments équitables tout au long de la journée.

Du mercredi au vendredi, il y aura une variété de compétitions culinaires, notamment : pain à la cannelle, pâté au poulet, chili, salsa et plus encore.

Le salon de l’auto aura lieu le dimanche 11 septembre sur le champ de course de 10 h à 16 h. L’inscription se fera le jour de l’événement de 8 h à midi et coûte 15 $. Toutes les voitures sont éligibles jusqu’en 1990.

La scène Ag Land proposera de la musique live gratuite et des spectacles seront présentés à divers endroits tout au long de la foire.

Le stationnement est gratuit et la nourriture est autorisée, mais aucun alcool extérieur ne sera autorisé. Les chiens sont également interdits.

Pour plus d’informations et une liste complète des vendeurs et des musiciens, visitez le Site Web de la foire aux sandwichs ou voir le calendrier des événements quotidiens.