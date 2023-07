Sandwich bourdonnant du retour du football universitaire « c’est important pour cette ville » – Shaw Local

SANDWICH – Parker Anderson n’a pas eu besoin d’attendre que les lumières du vendredi soir s’allument pour ressentir l’électricité provenant du retour du football universitaire à Sandwich.

Il l’obtient juste en étant en ville.

«Nous sommes sortis et avons vendu ces cartes de collecte de fonds, sommes allés aux portes et chaque personne a été excitée et excitée. Le football universitaire est de retour », a déclaré Anderson, un arrière central senior et secondeur central de Sandwich. « Ça fait du bien. C’est grand pour cette ville.

Après une saison de football universitaire 2022 qui a été annulée en raison de faibles effectifs, Sandwich est de retour. Les Indiens ont près de 60 enfants pour le football, une équipe JV a affiché un record de 8-1 la saison dernière et l’intérêt pour le football est au plus haut au niveau junior, donc l’avenir est en effet brillant après les sombres vendredis de l’automne dernier.

« L’année dernière a été vraiment malheureuse, cela me ramène beaucoup de sentiments négatifs, mais je ne peux pas vivre dans le passé », a déclaré l’entraîneur de Sandwich, Kris Cassie. « Je suis excité par le moment présent et je suis excité par le potentiel de cette équipe. Avoir un programme universitaire de retour, ça fait vraiment du bien. Je suis satisfait de l’orientation du programme.

Le porteur de ballon junior Simeion Harris était l’un des plus remarquables de cette équipe JV. L’ancre du relais 4×400 de qualification d’État de Sandwich en piste, Harris a couru plus de 1 300 verges et plus de 20 touchés l’automne dernier.

« C’est un joueur de football exceptionnel », a déclaré Cassie. « Son surnom est ‘Flash’ et il joue comme tel. »

«Nous avons travaillé à l’entraînement et cela s’est vu sur les matchs. Nous allons continuer à travailler pour réussir », a déclaré Harris. « Nous avons beaucoup de talent. Nous sommes une équipe de football physique. Nous sommes peut-être une petite équipe, mais nous avons du cœur. Nous avons fait face à l’adversité et nous l’avons surmontée.

Le porteur de ballon Simeion Harris prend un terrain vers la fin lors de l'entraînement de football du début de l'été à Sandwich High School le lundi 17 juillet 2023.

L’un des plus grands gars de Sandwich est Peter Popp, un garde droit junior / ailier défensif qui n’a pas joué sa première année et qui vient de commencer à lever il y a deux ans, mais qui est maintenant, selon les mots de Cassie, « un étalon absolu ».

Comme Harris, Popp a concouru en athlétisme au printemps – mais son cœur et son esprit étaient clairement tournés vers l’automne. Il est un habitué de la salle de musculation avec ses coéquipiers, six jours par semaine.

« Je suis tellement heureux de retrouver le football universitaire », a déclaré Popp. « Mon entraîneur d’athlétisme s’énervait contre moi parce que tout ce dont je pouvais parler, c’était le football qui me manquait. »

Cassie et le reste du personnel de Sandwich ont entraîné cette équipe JV l’année dernière. Alors que quatre juniors faisaient partie de cette équipe, un seul a beaucoup joué – les autres étaient des étudiants de première année et des étudiants de deuxième année. Cassie prévoit d’amener trois étudiants de deuxième année à l’université cet automne.

« Ces enfants jouent vite et ils jouent physiquement », a déclaré Cassie. « En tant qu’entraîneurs, nous savons à quoi ressemble le football universitaire. Nous devons les accompagner. »

Anderson a pu jouer au football lors de sa première année pour l’équipe du club des Illinois Crusaders basée à Hinckley-Big Rock, mais il a hâte d’être de retour avec son équipe scolaire dans sa ville natale cet automne. Cassie a déclaré qu’Anderson est difficile à faire tomber, et cela ne devrait pas surprendre. Il a battu un record du monde de développé couché pour son âge et sa catégorie de poids cette année, soulevant 330 livres.

« Six jours par semaine dans la salle de musculation, squat, soulevé de terre, pendant l’été trois heures dans la salle de musculation et une heure de conditionnement après », a déclaré Anderson. « Juste une corvée de tous les jours. Nous venons ici tous les jours, passons plusieurs heures dans la salle de musculation. C’est ce qui construit notre programme.

Les joueurs de ligne de Sandwich Pater Popp (à gauche) et Jackson Heilemeier travaillent sur des exercices de blocage lors des entraînements de football du début de l'été à Sandwich High School le lundi 17 juillet 2023.

L’été a en effet été chargé pour les enfants de Sandwich, ce que Cassie a dit est l’été le plus normal qu’ils aient eu depuis 2019, avant la pandémie.

Pendant trois semaines en juin, l’équipe a travaillé du lundi au jeudi avec une heure de levage dans une salle de musculation qui a été rénovée cette semaine, une heure de flexibilité et de conditionnement de la vitesse et une heure de travail positionnel. Sandwich a participé à un 7 contre 7 à Princeton le 15 juillet, avec un camp les deux dernières semaines de juillet.

Un camp de jeunes lundi a été maximisé à tous les niveaux, 35 enfants à cinq niveaux, et le dernier vendredi de juillet, toute la communauté de Sandwich est invitée à regarder un film sur un nouveau tableau de bord haute définition au stade Sandwich High School.

« Cela ressemble à l’été le plus normal en quatre ans », a déclaré Cassie. «Faire tout ce travail d’été est important pour rassembler l’équipe. J’ai beaucoup de gens phénoménaux qui aident à construire cette chose.

Tout cela mène au retour du football universitaire le 24 août à domicile contre Manteno. Les deux premiers matchs de Sandwich, à domicile contre Manteno et Peotone, auront lieu jeudi en raison d’une pénurie d’officiels.

La semaine 3 est encerclée sur le calendrier, alors que Plano vient à Sandwich pour la première fois depuis 2017.

« Beaucoup de gens sont enthousiasmés par le match Plano-Sandwich, nous en sommes ravis », a déclaré Anderson. « C’est bien d’aller jouer au football universitaire. Nous souhaitons passer une bonne année. »