Sandwich ALR rend hommage aux vétérans – Shaw Local

Le Sandwich American Legion Riders Post # 181 s’est joint à d’autres chapitres de cavaliers de la Légion américaine et à des organisations de motards le samedi 30 juillet pour honorer les anciens combattants lors d’un défilé de motos d’honneur des anciens combattants. Le défilé comprenait huit logements pour personnes âgées dans la région de DeKalb / Sycamore, notamment Barb City Manor, Pine Acres Rehab & Living Center, DeKalb County Rehab & Nursing Center, Heritage Woods, Oak Crest Retirement Center, Bethany Healthcare & Rehab Center, Grand Victorian of Sycamore, et Lincolnshire Place. Les cavaliers de la Légion américaine participants de Sandwich étaient Bob et Sandy Lawrence, Bob et Cherie Mauer et Henry Herbst. Les membres ont apprécié rencontrer et saluer plusieurs anciens combattants en les remerciant pour leur service.