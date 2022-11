Sandwich ALR manèges à DeKalb County Toy Run – Shaw Local

L’American Legion Riders Post # 181 de Sandwich a participé à la DeKalb County Toy Run le samedi 17 septembre. Le trajet était parrainé par la DeKalb County Marine Corps League et organisé par Sycamore American Legion Riders Post # 99.

Les participants ont fait don de 10 $ pour chaque cycliste et passager ainsi qu’un jouet par vélo et ont profité d’une balade à vélo accompagnée de 90 miles à travers le centre et le nord du comté de DeKalb, convergeant vers le DeKalb Elks Club pour le déjeuner, la musique et des prix de tombola.