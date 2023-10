Sandro Tonali pourrait manquer le reste de la saison en raison de ses paris sur Milan

Le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali, aurait admis avoir parié sur des matchs de football. Selon La Gazzetta du Sport, la star italienne l’a avoué lors d’une récente réunion avec les procureurs basés à Turin. Le rapport affirme que Tonali a joué sur les matchs de l’AC Milan alors qu’il était avec l’équipe.

Tonali avait déjà effectué un premier prêt à Milan depuis Brescia en 2020. Cependant, l’accord était ensuite devenu permanent un an plus tard. Après trois saisons avec les géants italiens, le milieu de terrain a ensuite effectué un transfert à Newcastle United plus tôt cet été. Les Magpies ont payé à Milan environ 70 millions de dollars pour Tonali.

Malgré ce transfert massif, le milieu de terrain pourrait désormais être contraint de rater le reste de la campagne en cours pour Newcastle. Les autorités italiennes répriment les paris illégaux à l’intérieur du pays. Aux côtés de Tonali, les autres stars du football italien Nicolo Zaniolo et Nicolo Fagioli sont également interrogés par les procureurs.

Sandro Tonali ne pariait sur Milan que lorsqu’il ne jouait pas

Tonali a admis avoir joué à des jeux. Il ne fait pas face à des accusations de matchs truqués. Le rapport susmentionné affirme que le milieu de terrain n’a parié sur les matchs de Milan que lorsqu’il était hors de combat. Tonali a raté 10 matches au total à Milan en raison de diverses blessures mineures au cours de son séjour avec le club.

Les procureurs voudraient probablement imposer une éventuelle interdiction de jouer à Tonali à trois ans. Cependant, la coopération du joueur et l’aveu préalable de sa dépendance au jeu réduiraient presque certainement ce délai. Bien qu’il soit difficile de prédire combien de temps Tonali pourrait être banni, Newcastle pourrait se préparer à manquer de manière réaliste le milieu de terrain pendant environ un an.

Newcastle a demandé de retirer les panneaux des sociétés de jeux de hasard du stade

Les Magpies ont actuellement conclu des accords de parrainage avec trois sociétés de jeux en ligne. Cela inclut Fun88, BetMGM et Sportsbet.io. Depuis l’annonce de l’apparente dépendance au jeu de Tonali, certains ont suggéré que Newcastle supprime les panneaux publicitaires des sociétés de jeux de St. James’ Park.

The Big Step, qui fait partie de Gambling with Lives, a comparé le problème à des personnes luttant contre d’autres vices. Les deux organisations aident ceux qui luttent contre la dépendance aux paris. « Nous ne forcerions pas une personne toxicomane à travailler quelque part avec une publicité murale indiquant le numéro du dealer », a déclaré le groupe. Courrier Sport. « Pourquoi n’en est-il pas de même pour les jeux de hasard ? »

La Premier League avait précédemment annoncé l’interdiction pour les sociétés de paris de servir de sponsors sur le devant des maillots. Toutefois, cette règle n’entrera en vigueur qu’en 2026.

PHOTO : IMAGO / Nicolo Campo