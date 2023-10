Sandro Tonali : le milieu de terrain de Newcastle risque une interdiction de football pour avoir parié | Actualités footballistiques

Newcastle a confirmé que le milieu de terrain Sandro Tonali faisait l’objet d’une enquête de la part du parquet italien et de la Fédération italienne de football (FIGC) pour violation des règles de paris.

L’international italien de 23 ans a été retiré de la défaite de son pays en qualifications pour l’Euro 2024 contre l’Angleterre à Wembley mardi soir et son club a publié un communiqué indiquant qu’il coopérait à l’enquête.

Le club de Premier League a déclaré : « Newcastle United peut confirmer que Sandro Tonali fait l’objet d’une enquête du parquet italien et de la Fédération italienne de football (FIGC) concernant des activités de paris illégaux.

« Sandro s’engage pleinement dans l’enquête et continuera à coopérer avec toutes les autorités compétentes.

« Lui et sa famille continueront de bénéficier du plein soutien du club.

« En raison de ce processus en cours, Sandro et Newcastle United ne sont pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment. »

Le milieu de terrain de Newcastle a admis mardi avoir parié sur Milan pour gagner des matchs, lors d’une audience à la Fédération italienne à Turin.

Tonali était l’un des joueurs nommés dans une enquête sur les paris sur le football italien la semaine dernière et a été retiré de l’équipe masculine senior pour la défaite de mardi contre l’Angleterre.

Actualités Sky Sports Selon nos informations, lors de son audition de mardi, il a admis avoir parié sur des matchs – dans lesquels il a joué et dans lesquels il n’a pas joué – pour que Milan gagne.

Selon le Code 26 de la FIFA, un tel comportement peut exposer les joueurs à une interdiction de jouer dans le monde du football pendant trois ans.

Tonali risque probablement une interdiction moindre, mais néanmoins longue, pour son aide à l’enquête – et pour avoir reconnu sa culpabilité.

Nicolo Fagioli de la Juventus suspendu sept mois pour violation des règles de paris

Le milieu de terrain de la Juventus, Nicolo Fagioli, a été suspendu de sept mois par la Fédération italienne de football pour violation des règles de paris.





Mardi, le milieu de terrain de la Juventus, Nicolo Fagioli, premier joueur cité dans l’enquête, s’est vu purger une suspension de sept mois pour avoir parié sur le football. Il s’est auto-déclaré, contrairement à Tonali.

Fagioli a été suspendu pendant cinq mois d’une interdiction d’un an et a été condamné à une amende de 12 500 euros (10 848 £), alors qu’il a accepté un plan de thérapie d’au moins six mois pour résoudre son problème de jeu, a annoncé la FIGC.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, l’instance dirigeante a déclaré que le joueur de 22 ans avait violé la règle « qui interdit les paris sur les événements de football organisés par la FIGC, l’UEFA et la FIFA ».

Tonali, qui a signé pour Newcastle pour 55 millions de livres sterling en provenance de Milan cet été, est attendu de retour à Newcastle mercredi.

Mardi, l’agent de Tonali a admis que le joueur avait un problème de jeu et a déclaré qu’il était confronté au plus grand défi de sa carrière.

Newcastle affrontera Crystal Palace à domicile samedi.