Sandro Tonali finalisera le changement de Newcastle dans les prochains jours, selon l’agent, avec l’offre des Magpies « difficile à refuser »

Sandro Tonali achèvera son déménagement à Newcastle dans les prochains jours, selon l’agent du joueur.

Les Magpies concluent un accord pour signer avec la star de l’AC Milan un accord proposé d’une valeur de 60 millions de livres sterling.

3 Le déménagement de Tonali à Newcastle se rapproche Crédit : Getty

3 Le milieu de terrain est actuellement absent avec l’Italie des moins de 21 ans Crédit : AFP

Alors que Tonali est actuellement absent avec les moins de 21 ans italiens aux Championnats d’Europe, des représentants des deux clubs se sont envolés pour la Roumanie pour des entretiens avec le joueur et son agent, Guiseppe Riso, concernant un déménagement.

Selon les représentants du jeune homme de 23 ans, l’accord est « parfait » pour son client.

Riso a dit : « Mission accomplie ? » Pas encore, il reste encore quelques jours, un peu plus.

« Il est difficile de rejeter une offre énorme pour le club et le joueur. Nous avons convenu de toutes les conditions pour Tonali avec Newcastle et les deux clubs finalisent l’accord. Le contrat avec Newcastle sera valable pour les six prochaines années.

« Le garçon est calme, il sait que lorsque des offres aussi importantes arrivent, de propriétés aussi importantes, il est difficile de refuser à la fois pour le club et pour le garçon. Nous avons trouvé un accord côté joueur, ils définissent entre clubs : une fois cela fait, il subira des examens médicaux dans les prochains jours.

« C’est une excellente affaire, Newcastle est le projet parfait pour Tonali. Newcastle voulait à tout prix Sandro comme signature clé. Il sera un joueur crucial. Cet accord aide également beaucoup les finances de l’AC Milan et de Brescia. »

3 Un accord pourrait être conclu dans les prochains jours

Interrogé sur la raison du retard, Riso a déclaré: « C’est une question de bonus et de détails techniques, de choses bureaucratiques.

« C’est un contrat de six ans que je peux confirmer. Je suis satisfait parce que c’est beaucoup, Sandro aidera également Milan et Brescia dans ce contrat qu’il aime tant.

« C’est un projet parfait pour lui, ils le veulent à tout prix et il sera la référence. »