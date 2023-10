Le milieu de terrain de Newcastle United, Sandro Tonali, a été frappé d’une interdiction de 10 mois pour violation des paris pendant son séjour à l’AC Milan, a annoncé jeudi la Fédération italienne de football.

Tonali, qui a rejoint Newcastle depuis Milan cet été dans le cadre d’un transfert de 70 millions d’euros plus des ajouts, ne pourra désormais plus jouer pour les Magpies avant la saison prochaine et manquera également l’Euro 2024 en Allemagne l’été prochain.

Le joueur de 23 ans, qui a été sélectionné 15 fois par l’Italie, devra assister à des séances de traitement pour joueurs problématiques et parler de son expérience pendant huit mois supplémentaires dans le cadre de son contrat avec la FIGC.

Une négociation de plaidoyer a permis au joueur de Newcastle d’échapper à une interdiction plus longue pouvant aller jusqu’à trois ans, mais il risque une longue période d’absence.

Tonali est l’un des trois joueurs italiens récemment enquêtés pour violations de paris et a été renvoyé d’un camp d’entraînement italien plus tôt ce mois-ci avec Nicolo Zaniolo d’Aston Villa après que l’enquête policière a été révélée.

Nicolo Fagiolo est l’autre joueur en question. Le milieu de terrain de la Juventus a été condamné à une suspension de sept mois et à cinq mois supplémentaires avec sursis par la FIGC pour violation des règles de paris.

L’agent de Tonali, Giuseppe Riso, a déclaré mardi dernier que le joueur “luttait contre une dépendance au jeu”, ajoutant que le joueur était “choqué, secoué et triste” par la situation.

“Les règles prévoient un certain nombre d’années de sanctions, les négociations de plaidoyer sont autorisées ainsi que les circonstances atténuantes”, a déclaré le président de la FIGC, Gabriele Gravina, à la presse.

“Les gars ont été incroyablement coopératifs, nous continuons donc à suivre les règles telles qu’elles sont énoncées.”

