Sandro Tonali acquis par Newcastle United dans le cadre d’un transfert record de 60 millions d’euros

Newcastle United a confirmé lundi la signature du milieu de terrain de l’AC Milan Sandro Tonali pour un montant de 60 millions de livres sterling (76 millions de dollars).

Tonali, qui a rejoint Milan en 2020 en provenance de Brescia, a aidé le club à remporter son premier titre de Serie A en une décennie en 2022 et aux demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière.

Mais le muscle financier de la Premier League et en particulier de Newcastle, que le fonds souverain saoudien contrôle, était trop bon pour que Milan et Tonali refusent.

✍️ Nous sommes ravis de vous annoncer la signature de Sandro Tonali de @AC Milan.Le joueur de 23 ans rejoint les Magpies pour un montant non divulgué et a initialement conclu un contrat à St. James ‘Park jusqu’en 2028. Bienvenue à Newcastle United, Sandro ! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo – Newcastle United FC (@NUFC) 3 juillet 2023

Newcastle, qui sera de retour en Ligue des champions la saison prochaine pour la première fois en 20 ans, cherchait à renforcer l’équipe pour la saison à venir.

Ce transfert fera du joueur de 23 ans le joueur italien le plus cher de tous les temps.

« C’est un talent exceptionnel et il a la mentalité, le physique et les attributs techniques pour nous convenir parfaitement… A 23 ans, Sandro a déjà une expérience importante en tant que joueur clé dans l’une des meilleures ligues européennes et en Ligue des champions, ainsi que jouer pour son pays », a déclaré le manager de Newcastle, Eddie Howe, dans un communiqué du club.

Tonali a marqué deux buts et fourni neuf passes décisives en 38 matchs pour Milan la saison dernière alors qu’il les a aidés à se classer parmi les quatre premiers de la Serie A, ainsi qu’une demi-finale en Ligue des champions. Il devient désormais la vente de disques de Milan.

« Tout d’abord, je tiens à remercier Newcastle United car ils me donnent une énorme opportunité pour ma carrière », a déclaré Tonali.

« Je veux rendre la confiance sur le terrain, en donnant tout, comme je l’ai toujours fait. Je suis vraiment excité à l’idée de jouer à St. James Park. J’ai hâte de sentir la chaleur des fans. »

Tonali est la deuxième signature de Newcastle après l’ailier gambien Yankuba Minteh, qui a rejoint le club danois d’Odense et a depuis été prêté à Feyenoord.

