Sandrine brille dans les Duchess of Cambridge Stakes à Newmarket | Nouvelles de course

Sandrine avait l’air d’une pouliche tout droit sortie du tiroir du haut lors du suivi de sa victoire à Royal Ascot dans les Duchess of Cambridge Stakes à Newmarket.

La jeune d’Andrew Balding a causé une certaine surprise en remportant les Albany Stakes à 16-1 le mois dernier sur un sol meuble – mais elle a été encore plus impressionnante à cette occasion sur une surface plus rapide.

En portant son record de carrière à trois contre trois, Sandrine a reçu des citations autour de la barre des 16-1 pour les 1000 Guinées de l’année prochaine – Coral faisant d’elle leur favorite 14-1.

Comme à Ascot monté par David Probert, la fille de Bobby’s Kitten a couru dans le groupe de l’autre côté, suivant Ellade sur Hello You.

Lorsque le peloton s’est regroupé avec un peu plus d’un stade à parcourir, Sandrine s’est rapidement dégagée et a mis la course au lit en quelques foulées.

Desert Dreamer a regagné beaucoup de terrain par l’arrière pour poursuivre sa maison, mais a été battue d’une longueur et trois quarts par la favorite 11-5. Hello You était troisième, après avoir été deuxième derrière le vainqueur à Ascot.