La chef et auteure a publié sur son compte Instagram vérifié son déménagement de New York en Californie.

Lee et Cuomo sont devenus publics l’année dernière avec la nouvelle de leur rupture après une relation de 14 ans.

Plus tôt cette semaine, elle a publié une photo de la maison en écrivant: « Aujourd’hui sera l’un des jours les plus tristes de ma vie. »

« Aujourd’hui est le jour où je fais le dernier déménagement de Lily Pond. J’adore cette maison et j’ai une relation personnelle avec chaque pièce de cette maison », disait la légende. «J’espère que les nouveaux propriétaires en prendront soin aussi bien que moi et je l’adorerai pour toujours. #Thehousethatbuiltme»

Dans une publication ultérieure, elle a écrit: « Mes derniers moments sur Lily Pond ont été très doux. Je me suis promené à l’extérieur de ma belle maison – je voulais boire sous tous les angles et me souvenir des beaux moments qui ont été passés dans chaque endroit. »

Mercredi, elle a publié des photos de l’intérieur de la maison décorée pour les vacances.

«Il m’a fallu toute une vie pour construire cette maison», lit-on dans la légende. « La maison que je n’ai jamais eue quand je grandissais. »