Sandra J. Kalchbrenner – Section locale de Shaw

Sandra J. Kalchbrenner (née Leckie), est décédée le vendredi 13 décembre 2013, entourée de sa famille aimante au Riverside Medical Center à Kankakee.

Née à Chicago, elle était la fille de feu Charles et Constance Leckie. Épouse bien-aimée depuis 53 ans de William E. Kalchbrenner; mère chérie de Kris (Albert) Mondrella et Scot (Debra) Kalchbrenner; grand-mère adorée d’Ali et Eli Mondrella et Sam et Alex Kalchbrenner; chère soeur de Charles (Kathy) Leckie et tante adorée de beaucoup.

Sandra était une résidente de longue date de Wilmington. C’était l’endroit idéal pour se sentir chez soi et faire partie de la communauté des antiquaires. Certains de ses nombreux trésors sont exposés au marché de Milltown. Elle était une voyageuse dans l’âme et une véritable passionnée d’un délicieux déjeuner et d’un bon martini. Beaucoup se souviendront de Sandra pour son travail bénévole au Sunrise Centre North où elle a contribué à améliorer la vie des autres et, à son tour, elle a été

béni.

Les funérailles de Sandra J. Kalchbrenner auront lieu le mardi 17 décembre 2013 à midi au salon funéraire Maple, 24300 W. Ford Road, Channahon. Pasteur Steve Good officiant.

Les monuments commémoratifs préférés peuvent être dirigés vers Sunrise Centre North. Inhumation Cimetière Willard Grove, Channahon. Visites également le mardi de 10h jusqu’au service de la chapelle

commence à midi. Pour information www.themaplefuneralhome.com