Sandra Douglass Morgan est embauchée comme présidente de l’équipe des Raiders

La Les Raiders de Las Vegas ont embauché Sandra Douglass Morgan, l’ancienne présidente du Nevada Gaming Control Board, en tant que nouveau président de l’équipe. Elle est la première femme noire à occuper le poste d’une franchise de la NFL.

Morgan occupe un poste qui a été libéré deux fois au cours de la dernière année en raison des bouleversements du front office et des allégations de mauvaise gestion financière et de dysfonctionnement du lieu de travail au sein de l’organisation des Raiders. Elle rejoint les Raiders neuf mois après le départ de l’entraîneur Jon Gruden, qui a démissionné en octobre 2021 après que le New York Times ait détaillé des e-mails dans lesquels il faisait des commentaires misogynes et homophobes avant d’entamer son deuxième passage avec l’équipe.

Avocat qui a également siégé aux conseils d’administration de Caesars Entertainment et d’Allegiant Travel, la société mère de la compagnie aérienne qui détient les droits de dénomination du stade des Raiders, Morgan a été nommé vice-président du comité hôte de Las Vegas pour le Super Bowl LVIII dernier an.