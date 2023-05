Sandra Douglass Morgan des NFL Raiders sur les paris sportifs américains

« Vous avez eu des États et différentes juridictions … venant au Nevada et demandant à notre équipe: » Comment réglementez-vous les paris sportifs? Et quelles sont vos relations avec vos titulaires de licence et vos paris sportifs? « », A déclaré Douglass Morgan.

Alors que les équipes et les ligues essaient de naviguer scandales qui font la une des journaux et les pièges potentiels des paris sportifs, Douglass Morgan a apporté une vaste connaissance et expérience en matière de jeu responsable et d’intégrité.

Elle a déclaré que les paris sportifs en sont encore à leurs balbutiements et que l’éducation sur le jeu et toutes ses règles sont primordiales pour tous les sportifs.

« S’assurer que tout le monde – et pas seulement les joueurs, chaque employé d’un club, que ce soit du côté de l’équipe de football ou du côté de l’organisation commerciale – connaisse les règles, soit conscient de certains des pièges », dit-elle.

Alors que le sport et le jeu s’entremêlent et évoluent dans tout le pays, la capitale du jeu du pays est devenue une destination sportive de premier plan.

Pour la première fois, Las Vegas accueillera le Super Bowl en 2024 au stade Allegiant, domicile des Raiders, la première franchise NFL de la ville. Vegas attend également avec impatience sa première course de Formule 1 cet automne et courtise une équipe de la MLB, les Oakland As. Il a déjà adopté ses As de la WNBA et ses Golden Knights de la LNH.