Sandra de Gogglebox dans une course terrifiante à l’hôpital après qu’un ami s’est effondré à la maison

La star de GOGGLEBOX, Sandra Martin, a été terrifiée après que son amie se soit effondrée chez elle.

La favorite de la télévision – qui est devenue célèbre dans l’émission Channel 4 de 2013 à 2017 – a révélé qu’elle était passée à l’action et avait appelé les services d’urgence après avoir remarqué que son copain avait du mal à respirer.

Twitter

Twitter

La star de Channel 4 est intervenue et a appelé les services d’urgence[/caption]

Sandra, 60 ans, a partagé une photo aux côtés des pompiers et de l’équipe paramédicale, alors que son amie était sur une civière.

“Oui tout le monde, j’ai quitté Derby pour aller chez ma meilleure amie Anne Marie de 40 ans pour s’occuper d’elle”, a-t-elle déclaré à ses fans.

« Aujourd’hui, elle ne pouvait pas respirer, alors j’ai appelé le 999, mais les pompiers ont dû venir.

“Merci aux services d’incendie du NHS d’avoir emmené mon meilleur ami à l’hôpital.”

Sandra est revenue sur les réseaux sociaux pour donner aux fans inquiets une mise à jour sur la santé de son amie.

EN SAVOIR PLUS SUR GOGGLEBOX AMY-ZING Amy Tapper de Gogglebox révèle une perte de poids incroyable après avoir perdu trois pierres FRAPPE POUR ÊTRE La star de Gogglebox, Stephen, révèle le montant alléchant de son mariage somptueux

“Oui, elle est de retour et d’accord, je n’ai pas pu m’en empêcher si l’ambulance et les pompiers”, a poursuivi l’ancienne star de la télé.

“J’ai été totalement choqué quand j’ai ouvert la porte – ma meilleure amie allait bien, elle était entre de bonnes mains. Merci encore NHS.

Sandra, 59 ans, a fait ses débuts dans la toute première série de Gogglebox – en mars 2013.

À l’époque, la dame plus grande que nature, de Brixton, au sud de Londres, a été rejointe par la meilleure amie Sandi Bogle.





Sandra est connue pour ses bijoux extravagants et ses grosses bagues en or, et Sandra a créé sa propre entreprise Ringsandtings en 2015.

Grand-mère Sandra s’est séparée de son fiancé Derek juste avant Noël 2015, après avoir posé la question au Nouvel An l’année précédente.

Sandra a annoncé qu’elle avait quitté Gogglebox lors d’une conversation sur This Morning le 19 juillet 2017.

S’adressant à Ruth Langsford et Eamonn Holmes lors de l’émission de chat ITV, elle a déclaré: “Ça va me manquer, mais j’ai décidé à ce moment-là que je voulais passer à autre chose.

“Cela fait quatre ans et demi maintenant, et je suis en train d’avancer, de suivre le rythme.”

Sandra a admis que ce n’était pas la même chose d’être dans la série avec sa fille Chancez après que sa meilleure amie Sandi ait quitté la série.

En savoir plus sur le soleil RETOUR À GAGNER La saveur populaire Quality Street supprimée en 2018 est de retour – mais il y a un hic HEURE DES QUESTIONS Je suis une maman de 3 enfants à 20 ans – les questions que toute personne souhaitant être une jeune maman devrait poser

Elle a expliqué: « Sandi est partie l’année dernière comme tout le monde le sait, c’est ma partenaire télé et ma fille est arrivée après.

« Je veux poursuivre ma carrière pour faire d’autres choses, Sandi était partie avant, mais ça n’aurait pas été pareil avec ma fille.

“Il y a certains sujets dont je ne peux pas discuter avec un jeune de 24 ans.”

Canal 4

Sandra est devenue célèbre dans l’émission populaire Gogglebox avec son copain Sandi[/caption]