Crédit d’image : Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Shutterstock

Sandra Bullock a été aperçue en train de se promener avec sa fille Laïla, 11, le jeudi 26 octobre. L’observation a marqué une rare sortie pour le La gravité actrice, 59 ans, depuis son partenaire de longue date Bryan Randall est décédé en août. Sandra a été vue en train de parler à sa fille sur les photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. L’actrice et sa fille ont gardé une attitude décontractée pendant qu’elles se promenaient dans Los Angeles.

Pour la sortie, Sandra portait un long manteau beige sur un t-shirt blanc et un pantalon noir. Elle portait également un sac noir en bandoulière et une paire de lunettes. Ses cheveux étaient également attachés en queue de cheval. Sa fille portait une combinaison bleu marine et une paire de baskets montantes Nike. À un moment donné, Sandra a été vue en train d’embrasser sa fille sur la joue. Tous deux ont également été vus avec un garde du corps.

Bryan est décédé à 57 ans début août, après une bataille privée contre la SLA pendant trois ans. Son décès a été annoncé dans un communiqué par la famille. « C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que le 5 août, Bryan Randall est décédé paisiblement après trois ans de lutte contre la SLA. Bryan a choisi très tôt de garder son parcours avec la SLA privé et ceux d’entre nous qui ont pris soin de lui ont fait de notre mieux pour honorer sa demande », ont-ils déclaré. « Nous sommes immensément reconnaissants envers les médecins infatigables qui ont parcouru avec nous le paysage de cette maladie et envers les formidables infirmières qui sont devenues nos colocataires, sacrifiant souvent leur propre famille pour être avec la nôtre.

Après le décès de Bryan, de nombreuses personnes proches de lui et Sandra ont partagé leurs hommages. Le Côté aveugle la soeur de la star Gésine Bullock-Prado a partagé une photo de Bryan et a écrit que Sandra avait fait tout ce qu’elle pouvait pour prendre soin de lui. « La SLA est une maladie cruelle, mais il est réconfortant de savoir qu’il avait le meilleur des soignants en la personne de mon incroyable sœur et du groupe d’infirmières qu’elle a réuni pour l’aider à s’occuper de lui dans leur maison. Repose en paix, Bryan”, a-t-elle écrit.