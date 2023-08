Sandra Bullock s’est occupée de Bryan Randall et a mis sa carrière en attente : rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Sandra Bullock mettre prendre soin de son partenaire Bryan Randall avant tout alors qu’il luttait en privé contre la SLA, selon un nouveau rapport de Page 6. Des sources proches de la Mademoiselle Convivialité L’actrice de 59 ans a révélé qu’elle avait pris un an de congé pour s’occuper de Bryan, décédé à 57 ans le 5 août. La source a déclaré qu’elle gardait un petit groupe de personnes proches, alors qu’elle faisait rarement des apparitions publiques tout en s’occupant de son petit ami.

Après sa comédie de 2022 La cité perdue a été libérée, Sandra a admis qu’elle allait prendre un congé, mais elle n’a pas divulgué plus de détails. Un producteur a déclaré au point de vente que sa décision d’aider son partenaire. « Je ne pense pas que les gens savaient que Sandra était partie pour s’occuper de Bryan », ont-ils déclaré. « Je suis dégoûté pour elle. »

Un autre initié a affirmé que les agents de Sandra étaient « extrêmement protecteurs » envers elle alors que son partenaire luttait contre la SLA, et que « personne n’a dit un mot » sur sa décision de prendre un congé. Ils ont également dit qu’elle avait gardé un petit groupe d’amis pour le soutenir, y compris Ryan Reynolds, Yellowstone étoile Josh Holloway, et sa femme Yesica. Après la mort de Bryan, Josh a partagé une photo d’eux deux lors d’un voyage de pêche, lui rendant hommage. « Mon ami, mon frère, mon copain de pêche, je t’aime mon frère », a-t-il écrit. « Merci pour les bons moments. Reposez en paix. »

Après le décès de Bryan, la sœur de Sandra Gesine Bullock-Prado honoré le regretté photographe et a parlé de combien La proposition l’actrice s’est occupée de lui. « La SLA est une maladie cruelle, mais il est réconfortant de savoir qu’il avait le meilleur des gardiens en la personne de mon incroyable sœur et du groupe d’infirmières qu’elle a réunies et qui l’ont aidée à s’occuper de lui dans leur maison. Repose en paix, Bryan », a-t-elle écrit.

La famille de Bryan a partagé la triste nouvelle de son décès le lundi 7 août. « C’est avec une grande tristesse que nous partageons le décès paisible de Bryan Randall le 5 août après une bataille de trois ans contre la SLA », ont-ils déclaré. « Bryan a choisi très tôt de garder son parcours avec la SLA privé et ceux d’entre nous qui l’ont soigné ont fait de notre mieux pour honorer sa demande. »

