Sandra Bullock « se range du côté de Brad Pitt » pour « s’assurer » qu’Angelina Jolie « n’obtienne pas… » | Hollywood

Sandra Bullock se serait « rangée du côté de Brad Pitt » pour empêcher Angelina Jolie d’obtenir une nomination aux Oscars pour son nouveau film Maria. Ce drame d’initiés suggère que la star de « Speed » ne se contente pas de concourir elle-même pour un Oscar, mais travaille activement pour empêcher Jolie d’être reconnue. Les initiés affirment que Sandra Bullock s’aligne sur Brad Pitt pour entraver les chances d’Angelina Jolie aux Oscars pour Maria.

Les tensions entre Bullock et Jolie remontent à plusieurs années, des sources révélant qu’il y avait un ressentiment persistant à l’égard des rôles passés. Un projet particulier qui a alimenté cette rivalité était le succès de science-fiction de 2013, Gravity.

Un initié a récemment déclaré En contact chaque semaine« Sandra a définitivement une histoire avec Angie », et a poursuivi en disant: « Il y a certainement des gens dans le camp d’Angie qui pensent que le rôle phare de Sandra dans Gravity aurait dû revenir à Angelina, car c’était un projet dans lequel Angelina était très intéressée. elle-même avant que Sandra ne décroche le rôle.

La compétition entre Bullock et Jolie ne s’arrête pas là

« Et bien sûr, dans les années qui ont suivi la rupture d’Angelina et Brad Pitt, Sandra a formé une alliance puissante avec Brad sur deux films à succès : La Cité Perdue et Bullet Train », a expliqué la source, comment les récentes collaborations de Bullock avec Brad Pitt n’ont fait que ajouté de l’huile sur le feu.

Pitt, qui a divorcé de Jolie, aurait renforcé ses liens avec Bullock et pourrait influencer la position de la star de « Bird Box » dans cette rivalité hollywoodienne.

Pour ajouter à l’intrigue, Jennifer Aniston s’est également impliquée dans cette course aux Oscars. Connue pour sa querelle de longue date avec Jolie en raison de son mariage avec Brad Pitt, Aniston aurait « versé de l’eau froide » sur les perspectives de Jolie aux Oscars. Le même initié a partagé qu’Aniston avait demandé à Bullock de « tordre davantage le couteau ».

« La loyauté de Sandra n’est pas vraiment un mystère », a noté la source. « Son amitié avec Jen les connecte tous les deux à un puissant réseau d’électeurs de récompenses : il s’agit de la même équipe qui a valu à Andrea Riseborough une nomination aux Oscars de nulle part, et il est beaucoup plus facile pour eux de s’assurer que quelqu’un ne soit pas nominé. »