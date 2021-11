Sandra Bullock parle des rumeurs de rencontres avec Keanu Reeves et révèle un doux cadeau qu’il lui a offert après ‘Speed’

Sandra Bullock éclaircit l’air sur toutes ces rumeurs de rencontres avec Keanu Reeves.

Les acteurs ont joué dans le film « Speed » de 1994 et « The Lake House » de 2006.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, Bullock a récemment été invité par magazine Esquire si le couple est déjà sorti, ce à quoi elle a simplement répondu: « Non. »

« Mais qui sait? » ajouta-t-elle rapidement. « Keanu est un gars qui, j’ai l’impression, est ami avec toutes les femmes avec qui il est sorti. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ait quelque chose d’horrible à dire sur lui. Alors peut-être que nous aurions pu survivre. Je ne sais pas. «

SANDRA BULLOCK NE RÉPARERA PAS KEANU REEVES À UN RENDEZ-VOUS: « IL EST BON »

Elle a poursuivi: « Mais nous n’avons pas eu à survivre à quoi que ce soit. Nous grandissons simplement ensemble sur des routes parallèles, tirons notre chapeau et nous rencontrons pour un dîner et essayons de travailler ensemble. Et plus le temps passe, plus nous sommes impressionnés Je suis de l’être humain. Aurais-je pu dire cela s’il m’avait largué et m’avait mis en colère ? Probablement pas.

Ne pas avoir de relation amoureuse avec Bullock n’a pas empêché Reeves de faire des gestes doux.

Selon le média, environ un an après la sortie de « Speed », les deux étaient en train de traîner lorsque « le sujet du champagne et des truffes a été abordé ». Apparemment, Bullock a noté qu’elle n’avait pas essayé non plus.

Quelques jours se sont ensuite écoulés et Bullock a trouvé Reeves à sa porte avec « des fleurs, du champagne et des truffes ».

« Il a dit: » J’ai juste pensé que vous voudriez peut-être essayer du champagne et des truffes, pour voir à quoi cela ressemble « , se souvient Bullock. Selon le point de vente, la paire a fini par partager les deux friandises. Cependant, Reeves « n’est pas resté longtemps » parce qu’il « avait un rendez-vous ».

« C’est ce que je veux dire, cela vous rend fou », a déclaré Bullock à Esquire, faisant référence à un commentaire antérieur qu’elle avait fait sur le fait que Reeves était « un auditeur ».

« Quand je l’ai rencontré pour la première fois, je passais autant de temps que possible à remplir un silence, juste pour me sentir à l’aise », a-t-elle partagé. « Et plus je jibberais, plus il deviendrait silencieux. Et je me suis dit : ‘Je ne comprends pas ce qui se passe ! Il me regarde avec des yeux confus. Il est silencieux. Est-ce que j’ai dit quelque chose qui l’offensait ?’ «

« Et puis un jour ou deux plus tard, il arrivait avec un mot ou un petit paquet, disant : « J’ai réfléchi à ce que vous avez dit. Et il aurait sa réponse », a noté Bullock.

Depuis le tournage de « Speed », Bullock et Reeves ont tous deux révélé qu’ils avaient en fait le béguin l’un pour l’autre, mais aucun n’était au courant.