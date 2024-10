Sandra Bullock et Keanu Reeves se réunissent pour la projection anniversaire de « Speed »

CNN

—



Keanu Reeves et Sandra Bullock se sont réunis mardi pour célébrer ensemble le 30e anniversaire de l’un de leurs films les plus célèbres.

Les deux hommes sont apparus à une projection de « Speed » au Beyond Fest à Los Angeles à l’American Cinematheque de l’Egyptian Theatre, où ils ont été rejoints sur scène par le réalisateur du film, Jan de Bont, pour parler de l’expérience de travailler sur le film bien-aimé.

Le hit de 1994 met en vedette Reeves dans le rôle de l’officier Jack Traven et Bullock dans le rôle d’Annie Porter dans un bus qui explosera s’il tombe en dessous d’une certaine vitesse. Après que de Bont ait déclaré que 11 bus avaient été utilisés pour le tournage, Reeves a plaisanté sur le nombre excessif de caméras sur les véhicules.

« J’ai compté 22 caméras une fois devant », a déclaré Reeves. dans des images partagées sur les réseaux sociaux. «Devant nous, il y aurait environ 22 caméras. Il n’y aurait qu’une seule caméra pour la main de Sandra. Une caméra pour quand je me suis retourné.

Le succès de l’original a conduit à une suite et plus tôt cette année, Reeves et Bullock sont apparus ensemble sur le podcast « 50 MPH ».

Les deux hommes ont déclaré qu’ils ne s’opposeraient pas à apparaître ensemble dans un éventuel « Speed ​​3 ».

« Je veux dire, vous savez, nous le ferions sortir du parc », a déclaré Reeves sur le podcast.