Une chaise pliante et une assiette en carton pour un volant.

C’est ce que Sandra Bullock s’est rappelé de son audition pour le film à succès « Speed ​​» de 1994, dont la projection du 30e anniversaire a eu lieu mardi soir au Théâtre égyptien comme l’un des derniers événements du Beyond Fest de cette année à l’American Cinematheque.

Après la projection, au cours de laquelle le public à guichets fermés a applaudi, Bullock a été rejointe sur scène pour une séance de questions-réponses affectueuse de 50 minutes avec sa co-star Keanu Reeves et le réalisateur du film, Jan de Bont. C’était la première fois que le trio parlait ensemble du film devant un public en direct.

« Speed », qui a rapporté plus de 350 millions de dollars dans le monde et remporté deux Oscars pour son travail sonore, a fait de Bullock et Reeves des stars internationales. C’était le début de De Bont en tant que réalisateur après une carrière réussie de directeur de la photographie sur des films tels que « Die Hard » et « Basic Instinct ».

« Je savais que nous avions quelque chose très tôt », a déclaré De Bont à propos de savoir s’il savait que le film serait un succès. « Le moment où j’ai vu Keanu et Sandra travailler en équipe et réaliser la plupart des cascades eux-mêmes, ce qui est tellement génial. Les réactions sont basées sur des réactions réelles car ils devaient réagir à ce qu’ils faisaient. Cela le rend si génial et si pertinent. Et aussi le fait qu’il y a beaucoup de répliques amusantes dans le film et qu’il se déroule essentiellement sans arrêt et qu’il y a une vraie action. Il n’y a pas de CGI, rien d’artificiel. Tout est réel.

La conversation a été habilement modérée par le journaliste Jim Hemphill après une introduction de Kris Tapley, animateur du podcast « 50 MPH » dédié à « Speed ​​» et reconnu comme l’une des forces motrices de l’événement de mardi.

« Voici le problème, ils ne les fabriquent plus comme avant », a déclaré Tapley. « Et cela n’a jamais été aussi vrai qu’avec un film comme ‘Speed’. »

Le réalisateur Jan de Bont, à gauche, Keanu Reeves et Sandra Bullock s’expriment lors de la projection du 30e anniversaire de « Speed ​​» au Théâtre égyptien. (Jared Cowan / Beyond Fest à la Cinémathèque américaine)

Bullock a déclaré qu’elle se souvenait de nombreux détails de son audition fatidique – la voiture qu’elle conduisait, la porte qu’elle avait franchie – avant d’obtenir le rôle qui ferait d’elle une star.

« Je ne pensais pas que j’obtiendrais le poste, mais la seule raison pour laquelle j’ai obtenu ce poste, c’est parce qu’on se battait pour moi », a déclaré Bullock. Avec le timing d’une star de cinéma, elle a ajouté: « Eh bien, d’autres personnes ont refusé. »

Lorsque De Bont a commencé à protester pour savoir si quelqu’un d’autre était partant pour le rôle, Bullock a insisté : « Il y avait d’autres personnes avant moi – je les ai rencontrées. »

«Dès que je t’ai vu, je l’ai su», a déclaré De Bont.

« Mais vous m’avez vu après un, deux et trois, vous ne pouviez pas le faire », a déclaré Bullock aux rires du public.

Bullock s’est ensuite tourné vers Reeves, qui était resté largement silencieux jusque-là, et a noté : « Pauvre Keanu. C’était comme ça de travailler avec Keanu. [He] c’était juste : « Qui va se taire en premier ? »

Dans le film, Reeves incarne un officier du SWAT de Los Angeles qui réussit à gâcher un complot d’attentat à la bombe contre rançon planifié par un ancien flic mécontent (Dennis Hopper). Cela amène le bombardier à piéger le personnage de Reeves dans un autre stratagème qui implique une bombe placée sur un bus de la ville qui explosera si la vitesse du véhicule descend en dessous de 50 mph. Bullock incarne un passager engagé par Reeves pour conduire le bus.

Keanu Reeves et Sandra Bullock dans le film « Speed ​​» de 1994. (Richard Foreman / 20th Century Fox)

Pour sa part, Reeves a reconnu qu’il n’était pas initialement convaincu par le projet. Ce n’est qu’après avoir rencontré De Bont, qu’il qualifie de « génie fou », qu’il décide de se joindre au film en déclarant : « En voyant ce que [he] ce que je recherchais, c’était ce genre d’action, c’était l’humour, c’était ce genre de réalité augmentée – quand j’ai rencontré Jan et sa passion pour « C’est réel et je veux le tourner », je me suis dit, f- ouais .»

D’autres sujets incluaient la coupe de cheveux de Reeves, qui est passée de trop longue à trop courte puis a repoussé, le cool professionnel de sa co-star Jeff Daniels, le nombre de bus utilisés dans la production (11) et les nombreuses caméras détruites pendant tournage.

Bullock a noté que même si elle n’avait pas réellement conduit le bus pendant le tournage, elle a déclaré qu’elle avait obtenu un permis de conduire de bus de Santa Monica.

« J’étais à la barre du bus », se souvient Bullock, « mais à l’arrière, il y avait quelqu’un qui conduisait, ou sur le toit, quelqu’un conduisait, et j’étais entraîné dans tout ce que Jan pensait que je devais écraser ce jour-là. »

Se souvenant du coordinateur des cascades du film, Gary Hymes, Reeves a déclaré : « Mon point de vue est que si je peux être là, je veux être là parce que c’est un lien dans la narration d’avoir un personnage là-bas. Vous n’êtes pas obligé de couper d’une manière différente. Et Gary Hymes, il était comme plein : « Allez, soyez prudent, mais faisons-le. » Et j’apprécie vraiment cela.

Reeves se souvient d’avoir tourné une cascade où, comme il l’a dit, « Nous étions un peu sous-informés. »

Alors que le bus commençait à heurter d’autres voitures, Reeves a décrit comment « tout le monde dans le bus a perdu la tête » alors qu’il commençait à imiter les cris de ses collègues acteurs.

« Les réactions ont été formidables », a déclaré le réalisateur De Bont, impassible.

Quelques instants plus tard, Reeves a ajouté : « J’adore Jan de Bont. » Imitant l’accent du réalisateur d’origine néerlandaise, Reeves a déclaré, comme De Bont, « ‘Cela pourrait être mauvais pour vous – peut-être que nous ne leur disons pas d’obtenir une réaction.' »

De Bont a souligné que le film avait été réalisé avec un budget relativement modeste de 31 millions de dollars, ajoutant : « Pour l’instant, vous ne pouvez pas le faire avec 150 millions de dollars. »

Keanu Reeves et Sandra Bullock lors de la projection du 30e anniversaire de « Speed ​​» au Théâtre égyptien. (Jared Cowan / Beyond Fest à la Cinémathèque américaine)

À propos de leur co-star notoirement imprévisible, Hopper – aussi mémorable que le méchant du film – Reeves a déclaré : « Il est brillant et si charismatique et il est tellement engagé. »

De Bont intervint : « Et il est aussi un peu fou. »

« Ouais, » dit Reeves avec une voix traînante et excitée. «Et nous disons qu’il est un peu fou, mais c’est un vrai pro. Un vrai pro. Nous avons eu des dialogues ridicules, et c’était tout simplement génial.

Après que Reeves se soit tournée vers Bullock pour lui poser des questions sur ses expériences de travail avec « The Hopper », elle a déclaré : « J’ai été surprise de voir à quel point – je n’aime pas ce mot – mais il était normal. Je veux dire, il était peut-être bizarre avec vous, mais il était très gentil avec moi.

Bullock a ajouté : « C’était un homme qui n’en avait jamais assez. La vie allait trop vite et il en voulait toujours plus.

Se souvenant de sa première vision du film, Bullock s’est souvenu d’un visionnage pendant la post-production et a été frappé par l’utilisation de dessins de storyboard pour remplacer des plans inachevés – et n’a pas réalisé que ce n’était pas à quoi cela ressemblerait réellement dans le film final. .

« Je me suis dit : ‘Oh, c’est intéressant' », a déclaré Bullock. « Peut-être que ce sera un dessin animé et ensuite ce sera un retour à la vraie vie. Et je pensais que j’étais stupide et que je ne comprenais pas la prémisse du film. Et puis plus tard, j’ai réalisé qu’il s’agissait de storyboards. Je n’ai jamais demandé. Je ne l’ai jamais remis en question. Et puis quand je l’ai revu, je me suis dit : Oh, OK.

Bullock a ajouté de manière ludique: « Vous avez fait du bon travail, Jan de Bont. »

Interrogé sur la possibilité que le trio se réunisse pour un « Speed ​​3 », Bullock s’est adressé à De Bont en disant : « Il est si doux et gentil aujourd’hui. Et je me dis que ce n’est pas l’homme dont je me souviens.

Bullock a ajouté : « Mais c’est l’homme qui a rassemblé l’énergie et l’idée et qui savait ce que le public voulait et l’exigeait de tout le monde. Et tout le monde s’est mis au travail. Alors, quel serait ce film qui rendrait heureux le cerveau et le génie de Jan ? Cela exigerait beaucoup de tout le monde. Et je ne sais pas si nous sommes encore dans une industrie prête à le tolérer et à être assez courageuse pour le faire. Peut être. Je peux me tromper.