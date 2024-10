Keanu Reeves et Sandra Bullock ont eu des retrouvailles épiques… en vue d’une projection spéciale du 30e anniversaire de leur film emblématique, « Speed ».

Oui, il est difficile de croire que cela fait trois décennies que le thriller d’action a propulsé Sandra vers la célébrité – et elle était tout aussi magnifique qu’à l’époque lorsqu’elle est arrivée au Théâtre égyptien d’Hollywood, juste après que Keanu ait fait son entrée mardi soir.

Le film a consolidé le statut d’homme principal de Keanu… et il était de retour aux commandes hier soir, signant des autographes avant de se rendre dans la salle pour une dose de nostalgie pleine d’adrénaline.

Dans le film de 1994, Keanu incarne un policier chargé d’empêcher une bombe d’exploser dans un bus en maintenant la vitesse du véhicule au-dessus de 50 MPH. Le personnage de Sandra est une passagère devenue conductrice qui s’implique dans la mission au fur et à mesure que les événements se déroulent.

Le film a été un succès instantané, même si sa suite de 1997 a été enflammée par les critiques – peut-être parce que Keanu a sauté celle-là. Mais plus tôt cette année, Reeves et Bullock ont ​​déclaré qu’ils étaient tous partants pour un troisième opus – nous devrons simplement attendre et voir comment celui-ci avancera !