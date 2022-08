Sandra Bullock est-elle en couple ? Un aperçu des partenaires populaires des actrices et des films à succès

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sandra Bullock est actuellement en couple avec le photographe Bryan Randall, avec qui elle sort depuis 2015.

Bullock a eu pas mal de relations au fil des ans avant de rencontrer Randall. Elle a été mariée à Jesse James de 2005 à 2010. Avant James, Bullock est sorti avec Don Padilla, Matthew McConaughey et Ryan Gosling. Elle était également liée à Troy Aikman en 1995, puis à nouveau en 2014. Elle était également liée à Captain America lui-même, Chris Evans en 2014.

Bullock a deux enfants adoptés. Elle a adopté son fils Louis en 2010 et sa fille Laila en 2015.

Sandra Bullock et Keanu Reeves sont-ils amis ?

Bullock et Reeves ont joué ensemble dans certains films, et bien que la romance qu’ils dépeignent dans leurs films ne soit pas tout à fait ancrée dans leur vie réelle, leur amitié l’est.

Bullock et Reeves se sont rencontrés pour la première fois pendant le tournage du film “Speed” de 1994. Bullock a ensuite joué dans une suite du film original, tandis que Reeves a poursuivi d’autres projets. En 1995, les deux ont remporté le MTV Movie Award du meilleur duo à l’écran.

En 2006, les amis ont de nouveau travaillé ensemble sur le film “The Lake House”. Tout en faisant la presse pour le film, Reeves a parlé à Entertainment Weekly de la chimie entre les deux.

“Je ne peux pas expliquer avec des mots pourquoi Sandra et moi avons de la chimie à l’écran ou pourquoi nous travaillons bien ensemble”, a-t-il a dit. “Nous le faisons, et je suis content parce que je l’aime énormément en tant que personne. J’aime toujours la regarder travailler. Elle est drôle comme tout, intelligente comme un fouet.” Reeves a continué à dire “c’était génial d’avoir un peu de vie à notre actif depuis la dernière fois que nous avons travaillé ensemble”.

En 2006, ils ont remporté un autre prix ensemble, cette fois un Teen Choice Award pour Choice liplock. Des années plus tard, en 2018, Bullock a admis avoir eu le béguin pour Reeves il y a toutes ces années lorsqu’ils tournaient “Speed” dans une interview avec Ellen DeGeneres.

“Je pense à quel point Keanu Reeves est gentil et à quel point il était beau. C’était difficile. C’était difficile pour moi d’être vraiment sérieux”, a déclaré Bullock à l’animateur du talk-show.

Reeves est allé à l’émission un an plus tard et a dit à Ellen “qu’elle ne savait évidemment pas non plus que j’avais le béguin pour elle”.

Un profil Esquire est sorti à propos de Reeves en 2021, où Bullock a raconté comment Reeves est venu une fois chez elle avec du champagne et des truffes à essayer après qu’elle lui ait dit qu’elle n’en avait jamais eu auparavant.

Les amis ont tous deux dit qu’ils voulaient travailler ensemble sur un autre projet.

Dans quelles comédies joue Sandra Bullock ?

Alors que Bullock joue dans de nombreux genres de films, la comédie est celle dans laquelle elle joue souvent. Certains des films comiques de Bullock incluent “Miss Congeniality” et sa suite “Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous”.

Bullock est également dans “While You Were Sleeping”, “Ocean’s 8”, “Two Weeks Notice”, “The Proposal” et “The Heat”.

Quels sont les films les plus populaires de Sandra Bullock ?

Bullock joue depuis la fin des années 1980 et a été dans de nombreux films populaires depuis lors. L’un de ses films populaires est le film d’action “Speed” sur un bus urbain qui doit maintenir une vitesse supérieure à 50 mph pour empêcher une bombe d’exploser.

D’autres films populaires de Bullock sont les films “Miss Congeniality”. Le premier est sorti en 2000 et le second “Miss Congeniality 2 : Armed & Fabulous” est sorti en 2005. Bullock était également dans le thriller de science-fiction “Gravity” en 2013.

Bullock est dans “The Proposal” avec Ryan Reynolds, la comédie romantique sur un patron qui oblige son assistante à l’épouser afin de conserver son statut de visa aux États-Unis et “The Blind Side”, un film basé sur la vie du football NFL joueur Michael Oher. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure performance d’une actrice dans un rôle principal pour ce film.

Certains films plus récents dans lesquels elle joue sont “Bird Box”, “The Unforgivable”, “The Lost City” avec Channing Tatum, Daniel Radcliffe et Brad Pitt et son dernier film “Bullet Train” dans lequel elle joue avec Pitt et Joey King.