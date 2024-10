Sandra Bullock a obtenu un vrai permis de bus pour « Speed ​​»

L’engagement de Sandra Bullock envers le travail a pris de l’ampleur lorsqu’elle a été choisie Vitesse.

Apparaissant aux côtés du réalisateur Jan de Bont et de sa co-vedette Keanu Reeves lors d’une projection spéciale du film du 30e anniversaire et d’une séance de questions-réponses au Théâtre égyptien d’Hollywood plus tôt cette semaine, Bullock a rappelé les joies d’être au volant et a déclaré qu’elle avait obtenu un véritable permis de conduire de bus.

« Le plus amusant, c’est que j’étais à la barre du bus, mais à l’arrière, il y avait quelqu’un qui le conduisait sur le toit alors que j’étais entraîné dans ce que Jan pensait que je devais écraser ce jour-là », a déclaré Bullock. « J’ai obtenu mon permis de conduire de bus de Santa Monica. Je l’ai fait! Ce n’est pas un véhicule facile à manœuvrer. Mais tu pensais que c’était mieux ainsi parce que tu ne savais pas ce qui allait arriver. Vous venez de ressentir l’impact.

Sandra Bullock dans le rôle d’Annie dans « Speed ».

Everett



Bullock était une nouvelle venue à Hollywood au moment de son casting pour le thriller plein d’action. Elle a partagé une théorie sur les raisons pour lesquelles de Bont et co. a choisi de la choisir comme une débutante : « Parce que si tu m’avais tué, je n’étais pas un grand acteur à l’époque », a plaisanté l’acteur oscarisé, prédisant les gros titres de l’époque : « Cela aurait été : « L’acteur meurt ». en cascade dans un film de Keanu Reeves.’

Blague à part, Bullock était tout simplement ravi d’être là. «J’étais la petite nouvelle du quartier», se souvient-elle, qualifiant cela de «angoissant». Mais « j’étais heureuse d’être là », a-t-elle déclaré. «J’étais excité. Je ne pensais pas que j’obtiendrais le poste. La seule raison pour laquelle j’ai obtenu ce poste, c’est parce qu’on s’est battu pour moi.

Elle a ensuite plaisanté : « Eh bien, d’autres personnes ont refusé, et puis… »

« Non, non, non, non », intervint de Bont alors que le théâtre se remplissait de rire.

Le réalisateur de « Speed ​​» Jan de Bont retrouve les stars Keanu Reeves et Sandra Bullock pour le 30e anniversaire du film au Beyond Fest.

Le photographe Jared Cowan pour Beyond Fest à l’American Cinematheque d’Egyptian



« Il y avait d’autres personnes devant moi! » dit Bullock.

« Ouais, ouais, ouais », a déclaré de Bont, provoquant davantage de rires, avant d’ajouter « Non, non, non, quand je t’ai vu, je savais que tu serais le conducteur. »

Le film à succès de 1994 suit Jack Traven, policier de Reeves à Los Angeles, alors qu’il court contre la montre pour empêcher un bus de ville rempli de passagers, y compris la courageuse Annie de Bullock qui se retrouve au volant, d’exploser après avoir été truqué avec une bombe par des vengeurs. l’extorsionniste Howard Payne (feu Dennis Hopper). Organisées dans le cadre du Beyond Fest, les retrouvailles entre de Bont et ses principales stars marquaient la première fois que le trio partageait la scène pour discuter du film depuis sa sortie.

De Bont s’est émerveillé devant l’alchimie durable de ses principales stars. « Quand j’ai vu le film ici [tonight]je n’ai jamais été aussi fier de ces deux acteurs », a-t-il déclaré. « Ce qu’ils ont fait pour moi – ce qu’ils devaient faire bien souvent contre nature pour eux – est tout simplement incroyable. La relation que ces deux-là ont créée ensemble est absolument incroyable. Les revoir à l’écran ce soir, c’était tellement réaliste. Ils étaient absolument parfaits. Toutes les émotions étaient bonnes, tous les rires étaient bons, tous les sourires, les petits baisers. C’était vraiment très cool. Je devais leur dire à quel point ils étaient géniaux.