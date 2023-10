Sandoz, filiale de Novartis, devrait commencer à négocier après avoir terminé son spin-off

Novartis a finalisé la scission de son activité de génériques et de biosimilaires Sandoz, qui devrait être négociée mercredi à la SIX Swiss Exchange.

Le fabricant suisse de médicaments avait initialement annoncé son intention de scinder l’entreprise en août, offrant aux actionnaires une action Sandoz pour cinq actions Novartis via une distribution de dividendes en nature.

Narasimhan a déclaré à CNBC que la société avait accéléré ses efforts au cours des six dernières années pour « concentrer Novartis en tant que société spécialisée dans les médicaments innovants ».

Les sociétés pure play font référence à des entités qui ciblent un seul produit ou un seul secteur industriel.

« Au cours des six dernières années, nous avons réalisé plus de 100 milliards de dollars de transactions. Nous avons quitté la santé grand public pour créer l’une des plus grandes sociétés de santé grand public, nous avons quitté Alcon lors de la plus grande opération de bourse publique sur les marchés de capitaux européens, nous avons quitté notre participation dans Roche, » Narasimhan a déclaré à Julianna Tatelbaum de CNBC.

« Maintenant, nous tournons [off] Sandoz, et ce qui reste maintenant est vraiment là où je pense que Novartis est le mieux placé pour réussir à long terme : une société de médicaments innovants purement axée sur la diffusion des efforts de R&D et des nouveaux médicaments que nous créons sur les marchés du monde entier. »

Novartis a également réitéré ses prévisions pour l’ensemble de l’année, avec une croissance des ventes attendue dans un pourcentage élevé à un chiffre et un bénéfice d’exploitation de base devant croître dans la fourchette à deux chiffres, pour atteindre une dizaine de centimètres.

Dans un communiqué accompagnant l’annonce de mercredi, Narasimhan a déclaré qu’il s’agissait d’un « moment véritablement historique pour Novartis et Sandoz » alors qu’elles commencent leur vie en tant que sociétés indépendantes.

« Avec plusieurs trimestres consécutifs de croissance des ventes, Sandoz part d’une position de force en tant que leader mondial des génériques et des biosimilaires, et je suis convaincu qu’ils sont prêts à approfondir leur impact sur les patients et la société », a-t-il ajouté.