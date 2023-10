Sandiip Sikcand critique Isha Malviya pour avoir accepté de partager la chambre avec Abhishek Kumar après l’avoir accusé d’agression dans Bigg Boss 17.

Le producteur Sandiip Sikcand s’est récemment rendu sur ses réseaux sociaux et a critiqué Isha Malviya pour avoir accusé Abhishek Kumar de violence physique à l’encontre de Salman Khan et pour avoir ensuite voulu qu’il soit dans la même pièce que la sienne.

Vendredi, Sandiip Sikcand a réagi sur son Instagram au fait qu’Isha Malviya ait accepté de partager le lit et la chambre avec Abhishek Kumar après l’avoir accusé de violence physique devant Salman Khan lors de la grande première. Il a dit qu’Isha donnait le mauvais exemple aux autres filles et qu’elle devrait être arrêtée pour la même chose.

Il a écrit : « Cela me préoccupe depuis le début de Bigg Boss, cette saison. La violence contre les femmes est impardonnable et beaucoup de femmes dans notre pays y sont confrontées. pourtant, nous avons des jeunes filles comme @isha_ malviva !! Elle accuse @aebyborntoshine de violence physique devant @beingsalmankhan et veut dès le lendemain amener Abhishekh dans la love room !! C’est ridicule et honteux que la génération actuelle donne de si mauvais exemples. Elle doit être arrêtée pour ces absurdités.

Lors de la grande première de Bigg Boss 17, les acteurs de renommée Udaariyan Isha Malviya et Abhishek Kumar sont entrés ensemble. Les deux partageaient un passé et se battaient sur scène devant Salman Khan où Isha Malviya accusait Abhishek de violence physique. Plus tard, lorsqu’ils sont tous deux entrés dans la maison, ils ont eu une vive dispute, mais plus tard, Abhishek s’est excusé pour la même chose.

Le lendemain, lorsque Vicky Jain a fait une blague aux colocataires en leur disant qu’ils pouvaient changer de chambre à leur guise dans les 2 minutes, Abhishek s’est précipité vers la salle dil où Isha était également présente. Plus tard, lorsque Bigg Boss a demandé à Isha si elle pouvait partager la chambre et le lit avec Abhishek, l’actrice a accepté et Bigg Boss s’est également moqué d’elle pour la même chose.

À propos de Bigg Boss 17

La nouvelle saison de Bigg Boss a débuté le 15 octobre et 17 nouveaux candidats ont été présentés dans la maison. Salman Khan est de retour pour animer la toute nouvelle saison de l’émission avec de nouveaux thèmes et règles. La première nomination de la saison est terminée et Mannara Chopra, Navid Sole et Abhishek Kumar sont nominés pour cette semaine.