Sandie Rinaldo sur la perte de son fils en bas âge

Lorsque la productrice exécutive de CTV National News, Rosa Hwang, a lancé l’idée d’une émission spéciale pour marquer mon 50e anniversaire avec CTV, qui s’est depuis transformée en deux émissions spéciales – nous avons parlé de mon niveau de confort à révéler des aspects personnels de ma vie que j’ai gardés secrets tous ces années.

En tant que journaliste, j’ai toujours été réticent à trop vous en dire, à vous les téléspectateurs. Après tout, je rapporte les histoires des autres, pas les miennes. Mais comme me l’a dit Rosa, il est temps.

Le premier spécial intitulé « I’m Sandie Rinaldo » retrace le voyage de mes parents au Canada après la Seconde Guerre mondiale. Rosa m’a également posé des questions sur la perte de mon mari à cause du cancer et d’autres tragédies que j’ai vécues depuis que j’ai franchi la porte de CTV le 6 mai 1973.

Une grande partie de ce que j’ai partagé, je n’en ai jamais parlé publiquement auparavant; comme, perdre mon fils, peu de temps après sa naissance.

J’avais déjà eu mon premier enfant, une fille, au cours d’une grossesse très médiatisée, alors que j’étais présentatrice de nouvelles à l’émission Canada AM de CTV. J’ai été l’une des premières femmes au Canada, sinon la première, à vivre une grossesse entière à la télévision nationale. Rappelez-vous que c’était à peu près un monde d’hommes à l’époque; cela ne faisait que quelques années qu’une infime poignée de femmes en Amérique du Nord occupaient ces postes de haut niveau.

J’étais coanimatrice avec Norm Perry en 1980, juste avant Noël, lorsque j’ai commencé à vivre les premiers stades du travail. L’histoire a probablement été embellie au fil des ans; une Norm éreintée chronométrant mes contractions pendant les publicités et appelant à ce que les serviettes soient en attente. On en rigole maintenant, mais quand j’ai téléphoné à mon obstétricien pour lui demander quoi faire, il m’a rassuré que si les contractions s’arrêtaient quand je me levais et me promenais, c’était le corps qui se préparait à accoucher, mais pas tout à fait la vraie chose , à l’instant.

Notre fille est née le lendemain et début février, j’étais de retour au travail pour partager des photos de ma précieuse fille avec le correspondant Craig Oliver; nous deux en tant que co-animateurs sur Canada AM.

Deux ans et demi plus tard, j’étais de nouveau enceinte, une grossesse facile, rien n’indiquait qu’il y ait eu des problèmes. Mon bébé était né à la mi-mai 1983, alors j’ai fait mes adieux à l’antenne plus tôt cette fois-ci, ne voulant pas risquer un autre appel rapproché, et on m’a présenté un bouquet de roses et de bons vœux.

Noé est né le 1er juin. Il est décédé le même jour.

J’étais allée au-delà de ma date d’accouchement et j’ai été incitée à provoquer le travail et l’accouchement. Personne ne vous prépare à une perte inattendue, et la pensée ne vous traverse pas l’esprit jusqu’à ce qu’elle se produise. Après, la vie semble plus fragile ; l’inquiétude s’installe pour tout et pour tout le monde.

Les avancées médicales, des échographies plus sophistiquées, auraient alerté l’obstétricien des problèmes de développement, mais à l’époque, nous opérions à l’aveugle, un peu comme nos mères et nos grands-mères l’avaient fait pendant des générations avant nous.

J’ai aussi appris qu’il n’y avait pas de groupe de parents pour partager la perte. Les fausses couches étaient en grande partie gardées secrètes; perdre un enfant était dans une ligue complètement différente; même le personnel hospitalier était mal préparé à fournir des conseils. Le médecin a pratiquement disparu.

Michael et moi avons enterré notre fils et n’avons commencé à obtenir des réponses sur ce qui s’était passé que lorsqu’un autre médecin qui avait été appelé dans la salle d’accouchement peu de temps après la naissance de Noah, a tendu la main. Nous lui étions reconnaissants pour sa gentillesse et pour nous avoir aidés à traverser une période très sombre de notre vie.

Le matin après que nous ayons perdu Noah, le commentateur sportif Wally Macht a partagé la nouvelle avec le public de Canada AM. La réaction a été rapide, encourageante et stupéfiante.

Des centaines de lettres de téléspectateurs ont afflué, des personnes partageant les détails les plus intimes de leurs propres pertes; certains m’ont dit qu’ils n’avaient jamais eu le courage ou qu’ils n’avaient jamais senti qu’ils pouvaient s’ouvrir sur ce qui leur était arrivé.

J’ai répondu à chaque lettre – ce qui s’est avéré thérapeutique pour moi, et j’ai établi un dialogue continu avec plusieurs téléspectateurs qui m’ont dit que c’était également une thérapie pour eux.

Les temps ont changé. Les outils de diagnostic sont plus sophistiqués. Il y a plus de groupes de soutien pour partager la perte ; plus de travailleurs sociaux dans les hôpitaux, formés pour fournir des conseils.

Chaque année, je marque encore l’anniversaire de Noah. Ce 1er juin, il aurait 40 ans. J’essaie d’imaginer quel type d’homme il serait devenu et combien de joie il aurait apporté à toutes nos vies en tant que fils, frère de trois filles, oncle d’encore plus de filles. Sa vie a été trop courte, mais mon fils Noah a quand même laissé une marque indélébile. Et il fera toujours partie de notre famille.