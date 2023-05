Sandie Rinaldo de CTV revient sur son parcours avec le cancer

Le 6 mai, j’ai fêté mes 50 ans à CTV — oui 50 !

Atteignant cette étape, je réfléchis à mes expériences à CTV News et aux parties de ma vie qui ont été publiques toutes ces années et aux choses sur moi que j’ai gardées privées.

Avec le temps, il y a de la sécurité à révéler les aspects les plus personnels de moi-même, alors je partage avec vous mon propre parcours contre le cancer, qui a vraiment commencé avec mon mari.

Michael est décédé en 2005 après une bataille de six mois contre le cancer. Ensuite, j’ai lu et relu le livre de la journaliste Joan Didion « L’année de la pensée magique ». C’est un récit brillant de la première année où Didion a fait face à la vie après la mort de son mari. Elle explique son processus de deuil et comment, au cours des jours et des mois qui ont suivi, selon elle, si une personne espère suffisamment quelque chose ou fait ce qu’il faut encore et encore, les mauvais événements peuvent être inversés. Didion écrit sur le fait de garder les chaussures de son mari, juste au cas où il reviendrait et en aurait besoin.

J’ai fais la même chose. Ce n’est que lorsque j’ai été prête à aller de l’avant que j’ai pu faire don des chaussures de Michael à un refuge pour hommes.

Et puis, sans prévenir, deux ans après sa mort, j’ai été replongé dans l’adaptation.

Une mammographie annuelle a révélé une petite bosse sur mon sein droit, inaperçue au toucher ou à l’œil nu. J’avais 57 ans.

MA PIRE PEUR

Je me souviens de la journée comme si c’était hier. Un appel de l’hôpital pour revenir pour une deuxième échographie ; les visages inquiets du technicien, du radiologue et de la biopsie qui a suivi. Je suis rentrée chez moi avec un patch sur la poitrine pour attendre les résultats.

Le lendemain matin, un appel du médecin m’a confirmé que j’avais un cancer du sein.

Ma pire peur était de partager la nouvelle avec mes trois filles à qui leur père manquait.

Je savais qu’ils iraient dans cet endroit sombre ; me perdre aussi.

Laissez-moi vous dire à quel point il est difficile de se concentrer sur l’optimisme lorsque l’univers vous tire vers le bas. J’avais vécu bien trop de morts ; un fils, quand j’avais la trentaine; ma mère dans la quarantaine; puis à 55 ans, ma compagne depuis 35 ans.

Je savais que je devais trouver la force pour mes filles et je l’ai fait d’une manière ou d’une autre.

Je me suis tournée vers la musique et la danse pour m’apaiser et me recentrer ; et j’ai passé du temps avec ceux qui m’ont fait rire.

Mais je me suis concentré sur quelque chose de beaucoup plus important; mes filles. Ils m’ont inspiré à me stabiliser pour ce qui allait arriver.

Je voulais être là pour les voir devenir les merveilleuses femmes qu’elles sont aujourd’hui; trouver l’amour, faire des bébés et se construire une vie. Je ne pouvais pas les quitter.

J’AI GARDÉ MON CANCER SECRET AUX TÉLÉSPECTATEURS

Une intervention chirurgicale, une tumorectomie, était prévue pour retirer la tumeur. Une biopsie, dix jours plus tard, a révélé qu’il était petit, dépendant des hormones et qu’il ne s’était probablement pas propagé.

Il avait été attrapé tôt, ce qui faisait de moi l’un des chanceux.

Le traitement comprenait des semaines de radiothérapie ; mais j’ai choisi de ne pas bénéficier du filet de sécurité de la chimiothérapie après consultation avec mon oncologue et un test pour déterminer la probabilité de récidive du cancer.

C’est une décision que mon médecin m’a dit pourrait être la mauvaise, si je laisse la peur d’une récidive contrôler ma vie. Elle m’a suggéré de faire de mon mieux pour éviter le stress et de me concentrer sur la construction d’outils pour renforcer ma résilience.

Dix ans de la pilule hormonale tamoxifène ont suivi; et nous voilà, seize ans après le diagnostic.

Plusieurs de mes collègues ont également eu un cancer du sein ou sont actuellement en traitement. Beaucoup, sinon la plupart, ont choisi de rendre public.

J’ai caché mon cancer aux téléspectateurs à l’époque, en grande partie parce que j’avais beaucoup à faire, en tant que mère célibataire de trois filles. Je craignais aussi que mon père vieillissant et veuf soit brisé par la nouvelle. Il avait survécu à la Seconde Guerre mondiale, avait subi des pertes, mais voir son enfant unique lutter contre le cancer aurait été trop pour lui.

Il est parti maintenant; et avec le temps, je suis prêt à révéler des aspects personnels de ma vie jamais partagés publiquement auparavant, dans le cadre d’une émission spéciale de CTV intitulée « Je suis Sandie Rinaldo » célébrant mes 50 ans au réseau.

La Société canadienne du cancer affirme que le taux de survie à cinq ans pour tous les cancers, d’après les données les plus récentes recueillies, était de 64 %, comparativement à 55 % au début des années 1990 et à 25 % dans les années 1940; les progrès réalisés grâce à la détection précoce et aux progrès du traitement.

En grandissant, nous ne pouvions pas dire le mot C. C’était comme si le dire à haute voix en ferait une réalité. Eh bien, pour une femme sur huit qui aura un cancer du sein au cours de sa vie, c’est une réalité, tout comme pour toute personne qui a perdu un être cher à cause de la maladie.

Le cancer fait partie intégrante de mon histoire et j’espère que le partager maintenant, même toutes ces années plus tard, aidera les autres à faire face à leur propre parcours. Tu n’es pas seul.