Sandi Toksvig à propos de son départ de Bake Off : « J’ai renoncé au plus gros salaire de ma vie parce que je ne l’aimais pas »

« Ce n’est pas pour moi », a-t-elle déclaré. « J’ai échappé au plus gros salaire de ma vie, mais ça va. Je ne l’avais jamais vu. Je ne l’ai toujours pas regardé. Je n’ai pas compris. Les gâteaux sont facilement disponibles dans les magasins. »

Toksvig poursuit : « Je n’ai pas apprécié le processus. Vous restez debout au bout d’une longue table pendant des heures lorsque Prue [Leith] et Paul [Hollywood] goûtez à tout et nous n’avons littéralement rien parlé ni goûté. Je disais : « Ne pouvons-nous pas nous asseoir ? Je ne contribue pas, mais non. »

Le journal lui a ensuite demandé si elle était restée en contact avec des collègues à l’écran de Bake Off, ce à quoi Toksvig a révélé qu’elle et Prue Leith étaient « unies à la hanche ».

Cependant, elle semble s’être éloignée des deux autres visages de son itération Bake Off, affirmant que Paul Hollywood est « tellement occupé » et « impossible à attraper », tandis que Toksvig a répondu simplement « non » lorsqu’on l’a interrogé sur Noel Fielding.

Comme dernier clou dans le cercueil, la chaîne a déclaré qu’elle n’aimait même pas goûter aux pâtisseries extravagantes imaginées par les candidats de l’émission, affirmant à la place que son vice était le fromage.

En janvier dernier, Toksvig a admis Revue Radio Times qu’elle s’était ennuyée pendant son passage à Bake Off.

Elle a déclaré: « J’étais littéralement là à regarder les meringues sécher et à penser : ‘Oh mon Dieu, mon cerveau s’atrophie.' »

Les commentaires ont suscité une réponse de Fielding, qui a déclaré Le Gardien: « Sandi, comme on le sait, est un cerveau énorme. Elle est allée à Cambridge, elle est super intelligente, écrit-elle, elle fait de la politique, elle a besoin d’être stimulée.

« Elle ne reste jamais trop longtemps ailleurs, sauf QI, qui est le spectacle parfait pour elle. »

Le Great British Bake Off se poursuit demain, mardi 8 octobre, à 20 heures sur Channel 4.

Le Great British Bake Off se poursuit demain, mardi 8 octobre, à 20 heures sur Channel 4.