Sandesh Jhingan nommé footballeur masculin de l’année AIFF, Suresh Wangjam remporte le prix du joueur émergent

Le défenseur des Blue Tigers Sandesh Jhingan est le footballeur masculin de l’année AIFF 2020-21, le milieu de terrain Suresh Singh Wangjam étant nommé lauréat du prix AIFF du footballeur masculin émergent de l’année 2020-21. Les deux joueurs ont été élus par les entraîneurs du club.

C’est la première fois que l’imposant défenseur central reçoit le prix du joueur de l’année, après avoir remporté le prix du joueur émergent de l’année en 2014.

Il a partagé sa joie de recevoir cet honneur en déclarant : « Être élu par les entraîneurs des clubs de l’ISL et de la I-League en tant que footballeur masculin de l’année AIFF 2020-21 est un immense honneur pour moi. Je considère ce prix comme une motivation à faire mieux et à inspirer les autres à suivre leur passion pour le sport. Un grand merci à l’AIFF, ma famille, mes coéquipiers, le personnel de soutien et tous mes entraîneurs tant au niveau du club qu’au niveau national pour avoir gardé leur confiance en moi. Et un gros câlin à tous ces enseignants et sympathisants qui m’ont soutenu tout au long du processus. Ce prix s’accompagne d’une énorme responsabilité : ne laisser tomber personne. »

Sandesh a fait ses débuts dans l’équipe nationale senior en 2015 à Guwahati et a depuis fait 40 apparitions pour les Blue Tigers, marquant quatre buts. Il faisait partie des équipes indiennes qui ont remporté la Coupe intercontinentale en 2018 et a disputé un match nul mémorable au domicile des champions d’Asie du Qatar en 2019.

De plus, il a été capitaine de l’équipe senior à cinq reprises, la plus récente étant le match amical contre Oman à Dubaï en mars de cette année. Il a également reçu le prestigieux prix Arjuna du gouvernement indien en 2020.

Suresh Singh Wangjam, 20 ans, qui a fait ses débuts avec les Blue Tigers plus tôt cette année contre Oman, devient le dernier milieu de terrain à remporter le prix du footballeur émergent de l’année.

Il a déclaré : « C’est un honneur pour moi de recevoir le prix AIFF du footballeur masculin émergent de l’année 2020-21. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant. Ce prix améliorera ma confiance en moi et me motivera à atteindre de nouveaux succès à l’avenir. »

Ancien cadet de l’Académie AIFF, Suresh faisait partie de l’équipe indienne qui a participé à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2017 et a passé deux saisons avec l’équipe de développement de l’AIFF, Indian Arrows, en I-League. Connu pour son endurance sans fin et son jeu box-to-box, le milieu de terrain a décroché cinq sélections en équipe nationale senior et a commencé les trois matchs de l’Inde lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA à Doha en juin.

Les lauréats des prix ont été choisis sur la base des votes des entraîneurs des clubs de la Super League indienne et de la I-League.

« Toutes nos félicitations aux lauréats. J’espère qu’ils continueront à progresser de plus en plus à l’avenir et qu’ils continueront d’inspirer par leurs performances et leurs réalisations », a déclaré le président de l’AIFF, M. Praful Patel, dans sa déclaration.

