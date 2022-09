Sandesh Jhingan est un partant improbable alors que l’Inde affronte Singapour lors du tournoi de football amical de Hung Thinh

Le défenseur senior Sandesh Jhingan pourrait être reposé lors du premier match amical international de la FIFA contre Singapour lors du tournoi de football amical de Hung Thinh samedi.

Jhingan et sa coéquipière Chinglensana Singh n’ont pas accompagné l’équipe en raison de problèmes liés aux documents de voyage et n’ont embarqué qu’à 3 heures du matin vendredi matin.

Selon des sources de l’équipe, l’entraîneur-chef Igor Stimac pourrait simplement reposer Jhingan pour le match d’ouverture et lui donner un départ contre le Vietnam, une équipe qui a atteint les quarts de finale de la Coupe d’Asie 2019.

L’entraîneur-chef Stimac, cependant, semblait confiant mais prudent à la veille de la première rencontre de l’Inde avec Singapour en 10 ans.

L’entraîneur croate a déclaré que bien que Singapour ait fait d’énormes progrès ces dernières années, l’Inde a la capacité de dompter ses adversaires.

« Singapour a fait de grands progrès ces dernières années. Ils ont un nouvel entraîneur, qui a fait quelques changements dans le système qui rend souvent les choses difficiles pour les adversaires. Mais je dirai à mes joueurs de jouer avec confiance contre eux et de montrer exactement ce que nous leur réservons », a déclaré Stimac.

Stimac pense que Singapour jouera au football offensif.

“Singapour est assez bon, surtout dans la zone de pressing élevé. J’ai observé la façon dont ils pressent le ballon sur tout le terrain pour rendre les choses difficiles pour les rivaux. Donc, il y a un petit avantage qu’ils ont à cet égard », a ajouté l’entraîneur.

Le World Cupper, âgé de 55 ans, est conscient de certains des défis auxquels son équipe est confrontée.

Stimac n’a pas oublié de mentionner qu’en termes de niveau de forme physique et de préparation, son équipe est légèrement sous-cuite car l’équipe n’a eu qu’une seule séance complète à Ho Chi Minh-Ville avant d’entrer dans le match.

“Nous ne devons pas ignorer le fait que leur condition physique est, pour le moment, meilleure que la nôtre, mais nous devons être calmes et aller sur le terrain avec un moral élevé.” Mais il estime qu’il a suffisamment de joueurs pour tenir à distance la ligne d’attaque de Singapour.

«Je pense que nous avons suffisamment de joueurs avec des capacités techniques qui peuvent trouver un moyen d’échapper à une pression aussi élevée, et avec de nombreux joueurs au milieu, ce qui rend les choses serrées et difficiles. Mais nous allons trouver des espaces sur les positions faibles et jouer selon notre plan », a plaisanté Stimac.

Les Blue Tigers seront vus en action pour la première fois après leur campagne réussie lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC en juin, où ils ont disputé trois matches et terminé avec un record de victoires à cent pour cent.

“Le football est un processus et nous devons être patients. C’est un processus laborieux où vous devez savoir ce que vous devez faire pour y arriver à la fin », a déclaré l’entraîneur.

Stimac a également mentionné la performance de l’équipe lors des éliminatoires de juin, qui est le résultat d’un processus continu qui a été lancé pour que les joueurs fassent leurs preuves pour l’équipe nationale.

“Après le processus de trois ans, nous avons la stabilité, le calme et sûrement de meilleures perspectives qu’il y a trois ans. Je suis convaincu que nous avons un avenir meilleur », a déclaré Stimac, qui a récemment obtenu une prolongation jusqu’à la finale de la Coupe d’Asie de l’année prochaine.

